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  4. Cirit gösterisinde ortalık karıştı! Başlarına isabet etti, atlar kontrolden çıktı: Yaralılar var

Cirit gösterisinde ortalık karıştı! Başlarına isabet etti, atlar kontrolden çıktı: Yaralılar var

03.07.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da düzenlenen cirit gösteri maçında ortalık karıştı. Sporcuların attığı sopalar 3 izleyicinin kafasına isabet ederken, yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Ciritçilerden biri dengesini kaybedip, atından düşerken, bir diğeri de atın kontrolünü sağlayamayıp izleyicilerin arasından dışarı çıkarak korku dolu anlar yaşattı.

Cirit gösterisinde ortalık karıştı! Başlarına isabet etti, atlar kontrolden çıktı: Yaralılar var

Şenkaya ilçesinin çam ormanları ile kaplı Şirankes mesire alanında düzenlenen Geleneksel Kültür Sanat ve Bal Festivali'ne Erzurumlu olan eski İçişleri Bakanı, AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Şenkaya İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkanı Yavuz Bedir, çok sayıda davetli ve birçok kişi katıldı. Festivalin açılış konuşmalarından hemen sonra davetliler yöresel sanatçıların söylediği türküler eşliğinde halay çekti. Protokolün bulunduğu alana gelen atlı ciritçiler Efkan Ala ve Okay Memiş'e bayrak hediye etti. Bir süre daha festivale eşlik eden protokol ilçeden ayrıldı.

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UYARILARA RAĞMEN KORKULAN YİNE OLDU

Cağ kebapların kurulduğu, mangalların yakıldığı ve dev semaverde çayların demlendiği festivalde sıra cirit oyununa geldiğinde katılımcılar, gösteri maçının yapılacağı alana gitti. Geçen yıl yaşanan bazı kazalar nedeniyle bölgede önlem alan jandarma, çevredekilerin sahayı belirleyen güvenlik şeridinin en az 5- 10 metre uzağında durması istedi ve sık sık uyarıda bulundu. Tüm uyarılara rağmen sahayı belirleyen şeridin hizasından maçları izleyenler kazaya neden oldu.

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‘DİKKAT CİRİT GELİYOR’ DİYE UYARDILAR

Sporcular dörtnala sürdüğü atlarıyla rakiplerine yakalayıp, ellerindeki ciriti fırlattı. Atılan bazı cirit sopaları sporcuyu sıyırıp, kalabalığın içine düştü. Sopanın farklı noktalarda başlarına isabet etmesiyle yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Birkaç izleyicide sopanın vücuduna çarpmasıyla kısa süreli ağrılar çekti. Bazı kişiler 'Dikkat cirit geliyor' diyerek eğilip tehlikeyi savuşturdu. Gösteri maçında atlarını dörtnala süren sporculardan biri yere düşerken bir diğeri de atın kontrolünü kaybedip, katılımcıların arasından şeridi atlayarak, oyun alanının dışına çıktı. O anlar tüm katılımcılara korku dolu anlar yaşattı.

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‘ASLINDA BİZİ UYARDILAR AMA GÜVENLİK ŞERİDİNİN YAKININA GELDİK’

İki gün 2 gece sürecek olan festivale yakınları ile İzmir'den katılan ve başına cirit sopasının isabet etmesiyle yaralanan İbrahim Kızıltan "Kalabalığın içinde ciriti izliyordum. Sopanın geldiğini fark edemedim. Bir anda deprem oldu sandım ve ışıklar söndü. Kendime geldiğimde başımda şiddetli bir ağrı vardı. Elimi sürdüğümde kanadığını fark ettim. Yanımdakilerin seslenmesi ile sağlık ekipleri gelip müdahale etti. Çok şükür ucuz atlattık. Birbirlerine sopa ile vuran sporcular bu acıya nasıl dayanıyor. Sağlık görevlileri benden başka biri çocuk iki kişinin daha yaralandığını söyledi. Aslında jandarma bizleri uyarmıştı ama daha iyi görelim diye sahayı belirleyen güvenlik şeridinin yanına kadar geldik" diye konuştu.
Yaklaşık 30 dakika süren cirit gösteri yaralanmaların artması üzerine sona erdi. Ardında festivaldekiler yeniden konser alanına giderek, eğlendi.

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