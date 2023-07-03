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İmamoğlu'ndan 'manifesto' hamlesi! Adı ve içeriği ses getirecek: 'Davet' ile geliyor! 'İnternet sitesi' detayı dikkat çekti

03.07.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin gündemindeki 'değişim' tartışmaları önümüzdeki günler itibarıyla yeni bir boyut kazanıyor. Seçimlerden sonra değişim rüzgarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir hamle geleceği kulisleri hareketlendirdi. İmamoğlu'nun bir manifesto yayımlaması bekleniyor. Manifestonun adı ve içeriği dikkat çekti. İmamoğlu manifesto ile sınırlı kalmayacak; 'değişim' için bir de internet sitesi kurulacak. O internet sitesinin detayları da belli oldu. Partililerden ise kritik öneriler var...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun İBB Başkanlığına devam etmesini istediği yönünde sinyaller verirken İmamoğlu her fırsatta değişim istemekten kaçınmıyor. İmamoğlu, 28 Mayıs sonrası başlattığı değişim rüzgarını farklı bir boyuta taşıyor. Öte yandan parti yöneticilerinden üyelere dek öneriler alınırken partililerden dikkat çeken bir 'genel başkan ve cumhurbaşkanı adayı' önerisi geldi. Bu arada değişim isteyen bir diğer isim olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yürüyüşüne bugün başlıyor.

İMAMOĞLU'NDAN "DAVET" GELİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni hamlesini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. HaberTürk'ün haberine göre; İmamoğlu kamuoyunun önüne 'Değişime Davet' adlı manifesto ile çıkacak.

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MANİFESTONUN İÇERİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

O manifestoda seçim yenilgisi ve sonuçları net bir şekilde ortaya konacak, değişimin nedenleri tek tek anlatılacak.

İNTERNET SİTESİNDE NELER OLACAK?

Ayrıca bir de internet sitesi kurulacak. O internet sitesinde partililer, vatandaşlar, akademisyenler, uzmanlar, kanaat önderleri değişim ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşabilecek.

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PARTİLİLERDEN 'GENEL BAŞKAN VE CUMHURBAŞKANI ADAYI' ÖNERİSİ

CHP'de değişim tartışmasının yanı sıra kurultay süreci de devam ediyor. Bu kapsamda Genel Merkez tarafından oluşturulan komisyon parti yöneticilerinden üyelerine kadar herkesin görüşünü alıyor. Gelen öneriler arasında "genel başkanın ve cumhurbaşkanı adayının üyeler tarafından belirlenmesi" önerisi dikkat çekiyor.

Ayrıca hem milletvekili hem de belediye başkanı adayları için de ön seçim önerisi getirildi.

TANJU ÖZCAN BUGÜN YOLLARA DÜŞÜYOR

Öte yandan CHP'de değişim isteyen ve bazı demeçleri dolayısıyla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek.

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Özcan bugün 13.30'da başlatacağı yürüyüş için 'adalet ve değişim yürüyüşü' ifadesini kullanmıştı.

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Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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