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Çirkin provokasyon! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef aldılar…

15.06.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skandal görüntüler bu kez İsviçre'nin Zürih kentinden geldi. Ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan provokasyonlar düzenlendi. "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakıldı.

Çirkin provokasyon! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef aldılar…

İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği "Feminist Grevi"ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankart da açtı.

Pankartı ve kuklayı Instagram hesabından da paylaşan grup, Twitter'dan kuklanın yanma anını gösteren video yayımladı.

Edinilen bilgiye göre, İsviçre polisi, eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini ve izinsiz olduğunu savundu.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Zürih Başkonsolosluğunun provokasyona ilişkin İsviçre federal makamları nezdinde girişimleri devam ediyor.

İSVİÇRE'DE "ERDOĞAN'I ÖLDÜRÜN" PANKARTI AÇANLARA BERAAT KARARI VERİLMİŞTİ

İsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen "Hayır" mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

Pankartı açan sanıklar hakkında dava açılmıştı. 18 Ocak 2022'de başlayan davada, hakim 4 sanık hakkında 9 Mart'ta beraat kararı vermişti.

Ağustos 2022'de Bern Başsavcılığı Sözcüsü, Bern Bölge Mahkemesinde görülen davada, 4 sanık hakkında martta alınan beraat kararına itiraz edilerek Yargıtaya temyiz başvurusu yapıldığını açıklamıştı.

AA

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İsviçre Recep Tayyip Erdoğan Türk bayrağı zürih

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