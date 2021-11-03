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Citroen'den kasım kampanyası

03.11.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Citroen, kasım ayında otomobil model yelpazesine yönelik 0 faizli avantajlı krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle satın alma koşulları sunuyor.

Citroen'den kasım kampanyası

Citroen'in kasım ayı kampanyası kapsamında, Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla sunuluyor. Nakit alımda ise 15 bin TL’ye kadar indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda nakit alımlarda 455 bin TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen C3 modeli ise 60 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 202 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yeni Citroen C4 ise 265 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanım versiyonlarında 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

Citroen kasım kampanyası-1

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Yeni Citroen C3 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla kasım ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor. Donanım seçeneklerine kasım ayı itibariyle bir yenisinin daha eklendiği yeni C3 Aircross SUV, otomatik vitesli Feel donanım seçeneği ile 265 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

Yeni Citroen Berlingo Kombi, 40 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli ya da 80 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi imkânıyla kasım ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor.

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Yeni Berlingo Kombi, nakit alımlarda ise 246 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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