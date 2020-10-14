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'Çocuğumuzu dövdünüz' deyip sandalye ve kovalarla saldırdılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2020 16:13 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane'de bir aile, çocuklarını dövdüğünü iddia ettikleri aileye, sandalye ve kovalarla saldırdı. Saldırı, bölgede bulunan başka kişiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Olay geçtiğimiz pazar günü saat 01.00 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adnan Çimen ve ailesi, taksici Eyüp Erik ve ailesi tarafından “çocuğumuzun kolunu kırdınız” iddiasıyla saldırıya uğradı. Saldırıda Erik ve ailesi Çimen’in bulunduğu eve, kova ve sandalye fırlattı. Dakikalarca süren kavgada tehdit ve hakaretler havada uçuşurken, taksicinin fırlattığı eşyalar nedeniyle aracı da zarar gördü.

KOVA VE SANDALYELİ KAVGA KAMERADA

Olayın ardından ertesi gün Eyüp Erik aracında zarar geldiğini söyleyerek Çimen ailesinden para teklif etti. Çimen ailesinin teklifi reddetmesi üzerine kavga yeniden alevlendi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle de kavga sonlandırıldı. Yaşanan kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.
(İHA)

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