Beyin sağlığını korumak için uyku düzeni, dengeli beslenme ve zihinsel aktiviteler kadar günlük hareket alışkanlıkları da önem taşıyor. Özellikle akşam yemeğinden sonraki birkaç saat, sağlıklı alışkanlıklar kazanmak için değerlendirilebilecek zaman dilimleri arasında yer alıyor.

Nörologlar, yemek sonrasında yapılacak kısa ve hafif tempolu bir yürüyüşün kan şekeri kontrolünden uyku kalitesine kadar birçok açıdan fayda sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA YÜRÜYÜŞ YAPMAK BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?

Nörolog ve Ascend Regenerative'ın kurucusu Dr. Fawad Mian, akşam yemeğinden sonra yapılan yürüyüşün yalnızca sindirime yardımcı olmadığını, beyin sağlığını da destekleyebileceğini ifade ediyor.

Bu etkinin temelinde insülin direnci bulunuyor. Vücuttaki hücrelerin insüline yeterince yanıt vermemesiyle ortaya çıkan bu durum, kandaki şekerin hücrelere taşınmasını zorlaştırıyor. İnsülin direnci, tip 2 diyabet riskini artırmasının yanı sıra kan damarlarının sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor.

Dr. Mian'a göre insülin direnci, beyni besleyen damarlar da dahil olmak üzere vücuttaki birçok yapıya zarar verebiliyor. Yemek sonrasında yürümek ise kasların çalışmasını sağlayarak kandaki glikozun enerji amacıyla kullanılmasına yardımcı oluyor. Böylece özellikle akşam yemeğinin ardından kan şekerinde meydana gelen yükselişin sınırlanması mümkün olabiliyor.

YEMEK SONRASI YÜRÜYÜŞ KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEBİLİR

Yemek yedikten sonra kandaki glikoz seviyeleri doğal olarak yükseliyor. Bu dönemde hafif fiziksel aktivite yapmak, kasların glikozu kullanmasını sağlayarak kan şekeri kontrolünü destekleyebiliyor.

2022 yılında Sports Medicine dergisinde yayımlanan bir meta-analizde, uzun süre oturmak ile kısa süreli ayakta durma ve hafif tempolu yürüyüş molalarının etkileri karşılaştırıldı. Yedi araştırmanın değerlendirildiği analizde hem ayakta durmanın hem de yürümenin yemek sonrası kan şekeri yükselişini sınırlamaya yardımcı olduğu görüldü. Ancak hafif tempolu yürüyüşün hem glikoz hem de insülin seviyeleri üzerinde daha belirgin etkiler gösterdiği bildirildi.

Araştırmalardaki hareket molaları 2 ila 5 dakika arasında değişti. Bununla birlikte çalışmalara katılanların çoğunluğunu fazla kilolu veya obez yetişkinler oluşturuyordu. Dolayısıyla sonuçların herkes için aynı şekilde geçerli olacağı söylenemiyor.

AKŞAM YÜRÜYÜŞÜ UYKU KALİTESİNİ DE DESTEKLEYEBİLİR

Yemek sonrası yürüyüşün olası faydaları kan şekeri kontrolüyle sınırlı kalmıyor. Dr. Mian, akşam saatlerinde yapılan hafif yürüyüşün vücudun stres tepkisini yatıştırmaya yardımcı olabileceğini ve bunun uykuya geçişi kolaylaştırabileceğini belirtiyor.

Uzman, stresle birlikte yükselen kortizol seviyelerinin azalmasının kişinin daha rahat uykuya dalmasına katkı sağlayabileceğini ifade ediyor. Kaliteli uyku ise hafıza, düşünme becerileri ve uzun vadeli beyin sağlığı açısından önemli faktörler arasında bulunuyor.

AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA NE KADAR YÜRÜMEK GEREKİYOR?

Yemek sonrasında fayda sağlamak için uzun mesafeler yürümek veya yüksek tempolu egzersiz yapmak gerekmiyor. Araştırmalarda değerlendirilen 2-5 dakikalık kısa hareket molaları bile olumlu sonuçlar gösterebiliyor.

Yemek sonrasında mahallede kısa bir tur atmak, apartman çevresinde yürümek veya evcil hayvanla dışarı çıkmak bu alışkanlığı günlük rutine eklemenin yolları arasında yer alıyor. Önemli olan, yemekten sonra uzun süre hareketsiz kalmak yerine hafif bir aktiviteye zaman ayırmak.

Ancak yemek sonrası yürüyüşün beyin hastalıklarını önlediği veya tek başına insülin direncini tedavi ettiği sonucuna varılmamalı. Araştırmalar kısa süreli hareketin kan şekeri üzerindeki etkilerini desteklerken, uzun vadeli beyin sağlığına ilişkin sonuçlar daha kapsamlı araştırmalar gerektiriyor.