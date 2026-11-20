Fon skandalı Türkiye'nin en önemli gündem başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Konuya ilişkin her gün yeni gelişmeler yaşanırken, kulisler de oldukça hareketli.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre AK Parti yönetimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

PARTİNİN OY ORANI DEĞERLENDİRİLDİ

Yapılan sunumda partinin oy oranına ilişkin de değerlendirme yapıldı. Partinin oy oranının yüzde 30,9 ila yüzde 31,4 arasında seyrettiği aktarıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranında ise herhangi bir düşüş yaşanmadığı belirtildi.

"UYARIYI ALDIK, CUMHURBAŞKANIMIZ DA TALİMAT VERDİ"

Parti yönetimi vatandaşın kendilerine uyarı verdiğini belirterek, "Biz de bu uyarıyı aldık. Cumhurbaşkanımız da talimat verdi: ‘Yılbaşına kadar bu meseleyi bitirin’ diye. Cumhurbaşkanı'mız masaya yumruğunu vurdu ve vurduğu yerden de çekmedi" değerlendirmesinde bulundu.

Devamında ise "Vatandaş ‘Hesabı kesin, piyasayı toplayın, kangren olan yeri kesin atın. En ağır cezayı verin, biz size o zaman yine destek veririz’ diyor" analizi yapıldı.

MESELE ÇÖZÜLÜRSE YÜZDE 8'LİK OY ARTIŞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Oy oranı ile ilgili de dikkat çeken bir değerlendirmeye yer verildi. AK Parti yönetimi anketlere işaret ederek, meselenin çözülmesi durumunda yüzde 8'lik bir oy artışının olacağını öngörüyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda kaybedilen oyların da üzerine çıkılacağı ifade ediliyor.

Öte yandan son anketlerin bir çoğunda önde gözüken AK Parti; yönetimin beklediği yüzde 8'lik artışın gerçekleşmesi durumunda seçimlerde ciddi bir avantaj elde edilmiş olacak.

"SAHADAKİ VATANDAŞIN GÜNDEMİNİ ESAS ALIYORUZ"

AK Parti yönetimi ayrıca "Bu önemli. Sosyal medyada bot ve FETÖ bağlantılı hesaplar yerine sahadaki vatandaşın gündemini esas alıyoruz" dedi.