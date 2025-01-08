Çocuğun yatak odasına havai fişek atıp kaçtı! O anları sosyal medyadan paylaşınca yakayı ele verdi: "Yanlış yaptığımı biliyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Almanya'nın Berlin şehrinin Neukoelln semtinde meydana gelen olayda Filistinli sosyal medya fenomeni Atallah Younes, kamera karşısında korkunç bir kazaya imza attı. Fenomen ismin attığı havai fişek, apartmanın üçüncü katında bulunan çocuğun yatak odasına düştü. Meydana gelen havai fişek patlamasının ardından Almanya'dan kaçmaya çalışan Younes, polis tarafından tutuklandı.

ÇOCUĞUN BABASIYLA BİR ARAYA GELDİ

Instagram ve TikTok'ta 500 bin takipçisi bulunan Younes, sosyal medya paylaşımında yatak odasına havai fişek attığı çocuğun babası ile bir araya geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Younes, "Yanlış yaptığımı biliyorum, bu kasıtlı değildi. Havai fişeğin oraya nasıl uçtuğunu bilmiyorum. Ben yaktım ve bir anda gitti. Sana geldik, Ebu Muhammed, ve senden özür diliyoruz. Umarım özürümüzü kabul edersin" ifadelerini kullandı.