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  4. Çocuğun yatak odasına havai fişek atıp kaçtı! O anları sosyal medyadan paylaşınca yakayı ele verdi: "Yanlış yaptığımı biliyorum"

Çocuğun yatak odasına havai fişek atıp kaçtı! O anları sosyal medyadan paylaşınca yakayı ele verdi: "Yanlış yaptığımı biliyorum"

08.01.2025 11:23
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.01.2025 11:23
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Filistinli sosyal medya fenomeni Atallah Younes, Almanya'nın Berlin şehrinde hava fişeği bir çocuğun yatak odasına atmasından sonra kundaklamadan tutuklandı. Bir çocuğun yatak odasının penceresinden havai fişek atarken kendini kameraya alan Younes o anları bir de sosyal medyadan paylaşınca yakayı fena ele verdi. Görüntülerin sonrasında fenomen isim herkesin özür dilediği bir paylaşım yaptı.

MYNET|DIŞ HABERLER Almanya'nın Berlin şehrinin Neukoelln semtinde meydana gelen olayda Filistinli sosyal medya fenomeni Atallah Younes, kamera karşısında korkunç bir kazaya imza attı. Fenomen ismin attığı havai fişek, apartmanın üçüncü katında bulunan çocuğun yatak odasına düştü. Meydana gelen havai fişek patlamasının ardından Almanya'dan kaçmaya çalışan Younes, polis tarafından tutuklandı.

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ÇOCUĞUN BABASIYLA BİR ARAYA GELDİ

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Instagram ve TikTok'ta 500 bin takipçisi bulunan Younes, sosyal medya paylaşımında yatak odasına havai fişek attığı çocuğun babası ile bir araya geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Younes, "Yanlış yaptığımı biliyorum, bu kasıtlı değildi. Havai fişeğin oraya nasıl uçtuğunu bilmiyorum. Ben yaktım ve bir anda gitti. Sana geldik, Ebu Muhammed, ve senden özür diliyoruz. Umarım özürümüzü kabul edersin" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya havai fişek
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