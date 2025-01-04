Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Metro istasyonunda iki kadına cinsel saldırıda bulundu! Hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak uzaklaştı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Metro istasyonunda iki kadına cinsel saldırıda bulundu! Hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak uzaklaştı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.01.2025 07:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leicester Square Metro İstasyonu'nda iki kadın bir erkek tarafından cinsel saldırıya uğradı. Polis olaya ilişkin soruşturmasını derinleştirirken saldırganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü paylaşıldı.

Metro istasyonunda iki kadına cinsel saldırıda bulundu! Hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak uzaklaştı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Londra şehrindeki bir metro istasyonunda iki kadının cinsel saldırıya uğramasından sonra polis olaya ilişkin insan avı başlattı. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganı paylaştı.

1

Olayın 23 Kasım'da saat 19:00'dan hemen önce Leicester Square Metro İstasyonu'nun bilet salonunda gerçekleştiği iddia ediliyor. Görüntüde şüphelinin kapüşonlu bir üst giydiği görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde adamın soğukkanlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştığı fark edildi.

İlginizi Çekebilir

Kurye eve teslimat yapamadı! 6 kat merdiven inip çıkınca fenalaştı

Kurye eve teslimat yapamadı! 6 kat merdiven inip çıkınca fenalaştı

 17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

 Sadece evleneli 4 gün olmuştu! Kocasını yerde yatarken bulunca panik oldu

Sadece evleneli 4 gün olmuştu! Kocasını yerde yatarken bulunca panik oldu

 Cani koca doğmamış bebeğini bile düşünmedi! Hamile eşini canice katletti

Cani koca doğmamış bebeğini bile düşünmedi! Hamile eşini canice katletti

 Oğlunun odasını temizlerken öğrendiği gerçeklerle gözyaşlarına boğuldu

Oğlunun odasını temizlerken öğrendiği gerçeklerle gözyaşlarına boğuldu
Anahtar Kelimeler:
tecavüz İngiltere Londra cinsel taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Uzay ajansı devreye girdi! Gökyüzünden düştü, 500 kilogram ağırlığında

Uzay ajansı devreye girdi! Gökyüzünden düştü, 500 kilogram ağırlığında

Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti! Detaylar belli oldu

Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti! Detaylar belli oldu

Kameradan tesadüfen gördü! Gerçek bambaşka çıktı

Kameradan tesadüfen gördü! Gerçek bambaşka çıktı

Olay itiraf! Kız kardeşinin eski eşiyle sevgili olduğunu söyledi

Olay itiraf! Kız kardeşinin eski eşiyle sevgili olduğunu söyledi

Damat konuşmasıyla şaşırttı! Kayınvalide gözyaşlarını tutamadı

Damat konuşmasıyla şaşırttı! Kayınvalide gözyaşlarını tutamadı

Kocasının kendisini darp ettiği anları paylaştı

Kocasının kendisini darp ettiği anları paylaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.