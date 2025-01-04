Metro istasyonunda iki kadına cinsel saldırıda bulundu! Hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak uzaklaştı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Londra şehrindeki bir metro istasyonunda iki kadının cinsel saldırıya uğramasından sonra polis olaya ilişkin insan avı başlattı. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganı paylaştı.
Olayın 23 Kasım'da saat 19:00'dan hemen önce Leicester Square Metro İstasyonu'nun bilet salonunda gerçekleştiği iddia ediliyor. Görüntüde şüphelinin kapüşonlu bir üst giydiği görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde adamın soğukkanlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştığı fark edildi.
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