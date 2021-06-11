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Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

11.06.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. 2 kişinin yaralandığı kavgada çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan baba, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Olay, saat 18.30 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak’ta yaşandı.

KURŞUN YAĞMURU

İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kişi öğlen saatlerinde tartışarak kavgaya tutuştu. Kavga eden kişiler, mahalle sakinleri ve esnaf tarafından sakinleştirildi. Görgü şahitlerinin iddialarına göre, yanında uzun namlulu silah ile sokak içerisine gelen kimliği belirsiz motosikletli kişi veya kişiler tarafından sokak ve çevresi kurşun yağmuruna tutuldu. Silahtan çıkan kurşunlar nedeniyle sokaktan geçen bir motosikletli kurye ve mahalle sakini bacaklarından yaralandı.

TALİHSİZ BABANIN ACI SONU

Kurşunların diğer bir hedefi ise çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan Okan Karaten oldu. Silahlı saldırıda kurşunların arasında kalan baba ve oğlu sokakta bulunan otoparka sığındı. Kavgada başından yaralanan talihsiz baba ağır yaralandı. Kurşunlanan sokakta evlerin pençeleri ve arabaların camlarına kurşun isabet etti. Ortalık savaş alanına dönerken saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs veya şahıslar kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.T, E.Y ve başından vurularak ağır yaralanan Okan Karaten’i ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken şüpheli şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede tedavileri devam eden M.T ve E.Y’nin genel durumlarının iyi olduğu belirtilirken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karaten yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

"OLAN MASUM İNSANLARA OLMUŞ"

Saldırıda evinin camına kurşun isabet eden Harun Üsküplüoğlu, “Ben eve geldim. Eve girer girmez mermi şeyleri, keleşle taramışlar mahalleyi. Sesleri duydum, yere yattım. Ondan sonra cam kırılmış, üst tarafa gelmiş. Çok şükür yaralanan olmadı. Evde kimse yoktu. Normalde evde çocuğum oluyor. Eşim oluyor. Camdan eve girmiş mermi. Yoldan geçen masum insanlar yaralanmış. Bir tanesi ölmüş galiba. Arsa mevzusu diye söylüyorlar. Olan masum insanlara olmuş” dedi.

"OLAYLA ALAKASI YOK ONLARIN"

Korku ve panikle kahvehaneye girdiğini ifade eden Yüksel Solak, “Sesler duyduk yukarıda, bütün herkes kahvehaneye girdik, koşarak. Yaralıları sonra ambulans gelince gördük. İki kişi yaralanmış, biri dizinden, garajda yatanda kafasından. Garajda vurulan, eşi çocuğuyla birlikte geçiyorlarmış. Silah sesini duyunca çocuğuyla eşini, olayla alakası yok onların’’ diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şişli silahlı saldırı
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