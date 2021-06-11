Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Olay, saat 18.30 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak’ta yaşandı.

KURŞUN YAĞMURU

İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kişi öğlen saatlerinde tartışarak kavgaya tutuştu. Kavga eden kişiler, mahalle sakinleri ve esnaf tarafından sakinleştirildi. Görgü şahitlerinin iddialarına göre, yanında uzun namlulu silah ile sokak içerisine gelen kimliği belirsiz motosikletli kişi veya kişiler tarafından sokak ve çevresi kurşun yağmuruna tutuldu. Silahtan çıkan kurşunlar nedeniyle sokaktan geçen bir motosikletli kurye ve mahalle sakini bacaklarından yaralandı.

TALİHSİZ BABANIN ACI SONU

Kurşunların diğer bir hedefi ise çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan Okan Karaten oldu. Silahlı saldırıda kurşunların arasında kalan baba ve oğlu sokakta bulunan otoparka sığındı. Kavgada başından yaralanan talihsiz baba ağır yaralandı. Kurşunlanan sokakta evlerin pençeleri ve arabaların camlarına kurşun isabet etti. Ortalık savaş alanına dönerken saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs veya şahıslar kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.