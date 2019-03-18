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Çocuk parkında enişte dehşeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 07:59 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde Mehmet Güneş (40), baldızı Fatma Yıldız'ı (37) tabanca ile vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi Özdar Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Yıldız çocuk parkında otururken, bu sırada yanına gelen eniştesi Mehmet Güneş geldi. Güneş, tabancasını çıkarıp Yıldız'a peş peşe ateşledi. Yıldız, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, bu kez Mehmet Güneş, tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

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Silah sesleri üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güneş ve Yıldız, gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan enişte ve baldızı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.

Yıldız ve Güneş'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Bornova intihar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah rahmet eylesin günahlarını affetsin de. Bunun altından bir yasak aşk hikayesi çıkar gibi gözüküyor.
enişte baldız diyince akla kötü senaryolar geliyor ister istemez
ne oluyoruz insanlık ???? nereye gidiyor???
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