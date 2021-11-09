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Çocukken hayran olduğu Jessica Rabbit karakterine dönüşmek istedi! Servet harcadı

09.11.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayan Maria Viera, çocukluğun beri hayran olduğu çizgi film karakteri Jessica Rabbit’e dönüşmek için defalarca kez estetik ameliyat oldu. Estetik cerrahi için yaklaşık 71 bin sterlin (937 bin TL) harcayan Viera, değişimi sayesinde sosyal medyada da popüler olmayı başardı. Takipçileri onun ve çizgi film karakterinin arasındaki benzerlikler ile farklılıkları sorguluyor.

Çocukken hayran olduğu Jessica Rabbit karakterine dönüşmek istedi! Servet harcadı

Londra’da yaşayan Maria Viera, ideal görünümüne ulaşmak için plastik cerrahiye yöneldi. Çocukluğunda çevresindeki yaşıtlarının Barbie bebeklerle oynadığından söz eden Viera, ilgisini Jessica Rabbit karakterinin çektiğini söyledi. Bu ilgiyi fark etmesinin ardından ise kendisini çizgi film karakterine benzetebilmek için uğraşmaya başladı.

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“KENDİ SAÇ RENGİMİ YARATTIM”

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Jessica Rabbit karakterine çok benzeyen vücut ölçülerine sahip olduğunu ve saçlarını kırmızıya boyamanın benzerliklerini arttırdığını dile getiren Viera, durumdan bir hayli mutlu olduğunu söylüyor. Sosyal medyada hesabından yaklaşık 197 bin takipçisi bulunan fenomen isim, Rabbit’in giyim ve makyaj tarzını da kendisine adapte etmeyi başardı.

Çizgi film karakterinin dışında saçlarının sarı olmasını istediğini vurgulayan Viera, “Her zaman platin sarısı olmak istemişimdir ama sıcak tonlar ten rengime daha çok yakışıyor. Bu yüzden ikisini bir araya getirdim ve sevdiğim ‘Sarışın Çilek’ adından kızıl-sarı karışımımı yarattım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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