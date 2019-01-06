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Çocuklar Duymasın'a iki bomba transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 06.01.2019 09:22 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın'la ilgili dizinin yapımcısı Birol Güven'den bomba bir paylaşım geldi. Çocuklar Duymasın ekibine iki yeni oyuncu dahil oldu.

Çocuklar Duymasın'a iki bomba transfer!

Yapımını Mint, yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın' kadrosuna iki ünlü oyuncu katıldı.

Başrollerini Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan, Zeyno Günenç Kanert ve Volkan Severcan'ın paylaştıkları dizisinin oyuncu kadrosuna Doğa Konakoğlu ve Ufuk Meriç dahil oldu.

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Birol Güven, iki ismin 'Çocuklar Duymasın' kadrosuna katıldığını, kişisel Instagram hesabından yaptığı, 'Ara tranfer döneminde Çocuklar Duymasın bombayı patlattı!

Doğa Konakoğlu ve Ufuk Meriç ile her konuda anlaştığını borsaya bildirdi. Borsa da; “YAKIŞIR” dedi' paylaşımıyşa duyurdu.


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çocuklar duymasın Ufuk Meriç Doğa Konakoğlu

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