Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı sürprizi!

Yıllardır ekranların vazgeçilmezlerinden biri olan Çocuklar Duymasın'ın yapımcısı Birol Güven, dizinin yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını Twitter hesabından Tamer Karadağlı'nın fotoğrafıyla duyurdu.

TAMER KARADAĞLI'NIN SÜRPRİZ İMAJI

Birol Güven, paylaşımının altına ''Yeni sezon hazırlıklarına başlıyoruz. Çocuklar Duymasın her zaman olduğu gibi yi ne çok güncel ve yine çok yeni'' notunu düştü.

Birol Güven, bu paylaşımıyla dizinin yeni sezonda farklı sürprizlerle ekranda olacağının müjdesini vermiş oldu.

İŞTE BİROL GÜVEN'İN PAYLAŞIMI:





