Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su Ayşecan Tatari'nin eşi de ünlü çıktı! Meğer Sefirin Kızı'nın yıldızıymış

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisi yayınlandığı dönemde fırtınalar estirmişti. Özet bölümleriyle hala çok konuşulan dizideki oyuncuların son halleri sık sık gündem oluyor. Dizide feminist Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari'nin son hali ise sıkl sık konuşuluyor.

Çocuklar Duymasın'da Meltem ve Haluk'un biricik kızı Duygu'yu canlandıran Ayşecan Tatari şimdilerde 34 yaşında. Evli ve bir çocuk annesi olan Tatari sosyal medyadaki paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

2017 yılından beri mutlu bir evliliği olan Tatari'nin eşi de tanıdık çıktı. Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli birçok dizide rol almış. Tepeli şimdiye kadar; Kurt Seyit ve Şura, Yıldızlar Şahidim, Seni Kimler Aldı, Destan, Sefirin Kızı ve son olarak Gülcemal dizisinde oynamış.

Tepeli, Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisindeki Kavruk Ömer karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

Ayşecan Tatari, 14 Mart 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi ünlü oyuncu Aliye Uzunatağan'dır.

İstanbul İtalyan Lisesinde eğitim alan Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın'da 4 sezon boyunca Duygu rolüne hayat vermiş ve hafızalara kazınmıştır.

Oyunculuk eğitimi almak için ABD'deki Stella Adler Studio of Acting okuluna giden Tatari, Türkiye'ye dönünce de özel bir tiyatroda çalışmaya başladı.

Daha sonra İBB Şehir Tiyatrolarına geçi. 2017'de Edip Tepeli ile evlenen Ayşecan Tatari'nin Müjgan adını verdikleri bir kız çocuğu var.