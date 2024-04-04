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  4. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kraliçe olduğu geceden paylaştı! Beğeni yağdı

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kraliçe olduğu geceden paylaştı! Beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.04.2024 17:41
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Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa kraliçe olduğu geceden paylaştı. Pınar Altuğ'un o karesine beğeni yağdı.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kraliçe olduğu geceden paylaştı! Beğeni yağdı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ'un Su adından bir kız var. Eşi ve kızıyla birlikte sık sık paylaşımlar yapan Altuğ fit hali ile dikkat çekiyor.

pınar altuğ

KRALİÇE OLDUĞU GECEDEN PAYLAŞTI

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren Altuğ bu defa kraliçe olduğu geceden paylaştı.

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94 yılında katıldığı Miss Turkey ile güzelliği tescillenen Altuğ o karesine 'Bu gecenin üzerinden tam 30 yıl geçti' notunu düştü.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin nostalji paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Altuğ'a sosyal medyada; 'Hâlâ çok güzelsin', 'Dün gibi', 'Nasıl unuturuz o geceyi', 'Unutmak mümkün değil' gibi yorumlar yapıldı.

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