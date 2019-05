Çocuklarda kanser önlenebilir mi?

Her yıl 1 milyonluk popülasyonda 120 çocukta kanser gelişmektedir. Çocukluk çağı kanserleri en sık 2-5 yaşları arasında görülmektedir. Ne yazık ki her sene çocukluk çağı kanserlerinin görülme sayısı artmaktadır. Çocukluk çağı kanserlerinin nedenleri halen kesin olarak bilinmemektedir. Pek çok bilim adamı tarafından bu konudaki araştırmalar devam etmektedir.

Kanser bulaşıcı bir hastalık değildir. Ancak kansere neden olabilen virüsler mevcuttur. Halk arasında öpücük hastalığı olarak bilinen hastalığın etkeni “Ebstein Barr Virüsü”, bazı lenfomaların ve gırtlak kanserinin gelişmesinde rol oynayabilir. Hepatit B ve C virüsü (B ve C tip sarılık virüsü) karaciğer kanserine yol açabilir. Tüm çocukların Hepatit B aşısı olmaları çok önemlidir. Siğil virüsü olarak bilinen Human Papilloma Virüs, rahim ağzı kanseri ve makat kanseri riskini artırmaktadır. Bebeklerin doğumdan sonra anneden aldığı bağışıklık sistemi etkisini yaklaşık 6-8 ay sürdürmektedir. Bu dönemden sonra ise çocuk kendi bağışıklık sistemini oluşturmaya başlar. Çocukların 2 yaşa kadar bağışıklık sistemi tam oturmadığı için yılda ortalama 5 kez enfeksiyon geçirirler. Özellikle kreş çağındaki çocuklar çok daha sık hastalanırlar. Sık enfeksiyon geçirme durumunun yani viral enfeksiyonların kanseri tetiklediği unutulmamalıdır.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Eğer çocukta bir beze, karın şişliği, herhangi bir dokuda büyüme fark edilirse hemen hekime başvurulmalıdır. Soluk renk, deride morluklar, halsizlik, kemik ağrısı gibi belirtiler varsa lösemi riski akıllara getirilmelidir. Bunun dışında lenf bezinde büyüme, ateş, gece terlemeleri, kaşıntı, son altı ayda %10 dan fazla kilo kaybı gözleniyorsa lenfoma tanısı mutlaka ekarte edilmelidir.Öksürük, ateş, solukluk, göz çevresinde morluk, kemik ağrıları mevcutsa nöroblastoma adı verilen böbreküstü bezinden veya sempatik sinir sisteminden kaynaklanan bir tümör akıllara gelir. Uzayan ateşe sahip çocuklarda malign hastalık araştırılmalıdır. Çocukta bu tür belirtiler mevcutsa Çocuk Hematolojisi/Onkolojisi Bölümlerine gidilmelidir.

BESLENMEYE DİKKAT

Az pişmiş veya hiç pişmemiş et ve et ürünleri, tavuklar, balıklar, az pişmiş yumurta, yağda kızartılmış özellikle yanık yiyecekler, sakatatlar, tütsülenmiş deniz veya et ürünleri, hijyenik şartlarda saklanmayan açık salam, sosis, jambondan çocukları uzak tutmak gerekir. Pastörize süt, peynir, yoğurt ve paketli dondurma aşırı tüketilmediği takdirde bir sorun oluşturmaz. Ancak pastörize olmayan ve açıkta satılan ürünler, eski ve küflü peynir çeşitleri, kaynağı şüpheli süt ürünleri ve peynirler çocuklardan kullanılmamalıdır. Sebzeler iyi yıkanmalı, konserve ürünleri çocuklara yedirmemelidir. Bunun yanında hazır meyve suları, asitli içecekler, dondurulmuş gıdalar çocuklara önerilmemektedir. Paketli bisküvi, gevrek türü abur cubur ürünleri çocuklara yedirmemek gerekir. Ayrıca açıkta satılan tereyağından uzak durulmalıdır. Bu tür ürünlerin ne kadar hijyenik ortamlarda üretildiği göz önünde tutulmalıdır. Çünkü hijyenik şartlarda üretilmeyen ve tutulmayan ürünler enfeksiyon riskini artırmaktadır. Bu da vücut direnci düşürmektedir.