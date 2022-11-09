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Çocukların gözünün önünde mastürbasyon yapmaya başladı! Ebeveynler dehşete düştü

09.11.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sean Nicol ve ailesi, İskoçya'daki Blair Drummond Safari Park'ta bir maymunun yanından geçerken mastürbasyon yaptığını fark ettiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Baba Sean Nicol bu anları kaydederek sosyal medyada paylaşınca görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı.

Çocukların gözünün önünde mastürbasyon yapmaya başladı! Ebeveynler dehşete düştü

Safariye çıkan bir aile doğal ortamındaki hayvanları görebilmek adına çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir aktivite gerçekleştirmek istedi. İskoçya'nın Stirling kentindeki Blair Drummond Safari Parkı'nda arabayla bir maymunun yanından geçen aile ilginç bir sahneyi fark etti. Hayvana bakmak için durduklarında maymunun mastürbasyon yaptığını fark ettiler. Bu anları kaydederek sosyal medyadan paylaşan ailenin gönderisi kısa sürede gündem oldu.

BİNLERCE BEĞENİ ULAŞTI

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Twitter’da gündem olan paylaşıma Sean, “Aile ile mükemmel bir gün. Şiddetle tavsiye edilir” notunu ekledi. Görüntülerin sonrasında sosyal medya kullanıcıları esprili yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, “Yıllar önce iki büyük kaplumbağa biraz eğlenirken benzer bir deneyim yaşadık.Çocuklar ne olduğunu anlamadı!” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Mahremiyete biraz anlayış göster” yorumunu ekledi.

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