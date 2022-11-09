Çocukların gözünün önünde mastürbasyon yapmaya başladı! Ebeveynler dehşete düştü

Safariye çıkan bir aile doğal ortamındaki hayvanları görebilmek adına çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir aktivite gerçekleştirmek istedi. İskoçya'nın Stirling kentindeki Blair Drummond Safari Parkı'nda arabayla bir maymunun yanından geçen aile ilginç bir sahneyi fark etti. Hayvana bakmak için durduklarında maymunun mastürbasyon yaptığını fark ettiler. Bu anları kaydederek sosyal medyadan paylaşan ailenin gönderisi kısa sürede gündem oldu.

BİNLERCE BEĞENİ ULAŞTI

Twitter’da gündem olan paylaşıma Sean, “Aile ile mükemmel bir gün. Şiddetle tavsiye edilir” notunu ekledi. Görüntülerin sonrasında sosyal medya kullanıcıları esprili yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Yıllar önce iki büyük kaplumbağa biraz eğlenirken benzer bir deneyim yaşadık.Çocuklar ne olduğunu anlamadı!” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Mahremiyete biraz anlayış göster” yorumunu ekledi.