HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çocukların hayatını tehlikeye atan içecek! Ciddi sağlık riskleri oluşturuyor

Çocukların hayatını tehlikeye atan içecek! Ciddi sağlık riskleri oluşturuyor

17.12.2024 11:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukların enerji içeceği tüketimindeki artışına değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, özellikle kalp rahatsızlığı, epilepsi ve diğer kronik sağlık sorunları olan çocuklar için bu içeceklerin ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirtti. Enerji içeceklerinin çocukların hayatını tehlikeye attığını söyleyen Prof. Dr. Güzel kritik uyarılarda bulundu.

Çocukların hayatını tehlikeye atan içecek! Ciddi sağlık riskleri oluşturuyor

Enerji içeceklerinin yüksek kafein ve şeker içeriği ile sadece geçici bir enerji sağladığını ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, uzun vadede kalp ritim bozukluklarından epileptik ataklara, beslenme bozukluklarından böbrek hasarına kadar pek çok tehlikeye yol açabileceğini belirtti.

‘KAFEİN VE ŞEKER KALP RİSKİNİ ARTIRIYOR’

ENERJİ İÇECEĞİ4

Ailesinde kalp rahatsızlığı ve ritim bozukluğu öyküsü bulunan bireyler için bu içeceklerin ciddi hayati riskler oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Güzel, “Enerji içecekleri içerdiği yüksek kafein miktarından dolayı kalp atış hızını artırarak ritim bozukluklarına yol açabiliyor. Yüksek kafein içeriği ile tetiklenen kalp ritim bozuklukları da dolaşımı bozarak pıhtılaşmalara ve inme ataklarına yol açabilir.

enerji içeceği

Çocuklar enerji içecekleri ile aldıkları yüksek şeker ve kalori nedeniyle günlük kalori ihtiyaçlarını karşılıyor, bu nedenle diğer doğal besin kaynaklarını alamıyorlar. Ayrıca bu enerji içecekleri ile artan kalori alımı sıklıkla birlikte tüketilen atıştırmalıklarla daha da arttıyor ve kötüleşen beslenme sorunları ile çağımızın en önemli problemlerinden biri olan obeziteye yol açıyor” dedi.

‘UZUN VADELİ ZARARLAR KAS VE BÖBREKLERİ ETKİLİYOR’

ENERJİ İÇECEĞİ2

Bu tür içeceklerin sempatik sistemi sürekli çalıştırarak kas yıkımına ve böbrek hasarına yol açabileceğini dile getiren Prof. Güzel, “Spor faaliyetlerinde daha fazla enerji için bu içecekleri tüketen gençlerin daha dikkatli olması gerekmektedir. Vücut geliştirme ve yoğun fiziksel aktivitelerde enerji içeceği tüketimi ile birlikte idrar yoluyla sıvı kayıpları artmakta ve aşırı kas egzersizleri ile artan böbrek yükü böbreklerde istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. Ayrıca bu içeceklerin yoğun tüketimi ile birlikte uykusuzluk, davranış bozuklukları ve kronik yorgunluk gibi sorunlarla gençlerimiz karşı karşıya kalabilmektedir” ifadelerini kullandı.

ENERJİ İÇECEKLERİNE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

ENERJİ İÇECEĞİ3

Prof. Dr. Güzel, sağlıklı bir yaşam için şu önerilerde bulundu:

“Aileler çocukların düzenli uyku alışkanlıkları edinmesini sağlamalı ve onları doğal fiziksel aktivitelerle meşgul etmelidir. Bunun yanı sıra enerji içeceği yerine doğal kaynaklardan enerji sağlayacak besinler tüketilmelidir. Örneğin, taze meyve suları ve dengeli bir kahvaltı hem enerji sağlar hem de çocukların sağlıklı gelişimine destek olur.”

DHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
hastalık enerji içeceği sağlık
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de oynamıştı! Ünlü sporcu intihar etti... Telefonundaki mesajı kimse anlayamadı

Türkiye'de de oynamıştı! Ünlü sporcu intihar etti... Telefonundaki mesajı kimse anlayamadı

Harika Avcı'dan üzen haber! Polisler eşliğinde kapı kırılarak eve girildi...

Harika Avcı'dan üzen haber! Polisler eşliğinde kapı kırılarak eve girildi...

Rusya’da bir apartmanda patlama! Rus komutan ve yardımcısı öldü…

Rusya’da bir apartmanda patlama! Rus komutan ve yardımcısı öldü…

11 milyarlık işleme ateş püskürdü: "E yuh artık! Ayıp denen bir şey var"

11 milyarlık işleme ateş püskürdü: "E yuh artık! Ayıp denen bir şey var"

O anlar dünya gündemine oturmuştu! Gerçek ortaya çıktı

O anlar dünya gündemine oturmuştu! Gerçek ortaya çıktı

İstanbul'da kahreden görüntü! İki arkadaşın feci ölümü: 10 metreden zemine çakıldılar

İstanbul'da kahreden görüntü! İki arkadaşın feci ölümü: 10 metreden zemine çakıldılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.