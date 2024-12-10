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Çocuklarına eşi ismini koydu! Tam 10 ay sonra ismin nereden geldiğini öğrendi: "Bunu hiç düşünmemiştim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.12.2024 10:41
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TikTok'ta "Via" adıyla paylaşım yapan bir kadın kocasının kızlarının doğumundan sonra ona Nora adını vermek istediğini söylediğinde heyecanlandığını dile getirdi. İsmi beğendikten sonra kızlarının adının Nora olduğunu söyleyen kadın, 10 ay sonunda kocasıyla bir gece Batman filmini izlediğinde gerçeği öğrendi. Çünkü eşi Batman filmindeki bir karakterden esinlenerek kızına adını vermişti.

Çocuklarına eşi ismini koydu! Tam 10 ay sonra ismin nereden geldiğini öğrendi: "Bunu hiç düşünmemiştim"

MYNET|DIŞ HABERLER Via isimli bir kadın kocasının kızlarına koyduğu ismin ilham kaynağını çocuklarının doğumundan tam 10 ay sonra öğrendi. Kocasıyla Batman: The Animated Series'i izlerken Via ilginç bir detay keşfetti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Via, "Kocam kızımıza bir Batman karakterinin adını verdi ve bana 10 aylık olana kadar söylemedi. Bunu filmi izlerken öğrendim" notunu ekledi.

"NEREDEN DUYDUĞUNU HİÇ SÖYLEMEDİ"

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Eşinin baş kötü adam Bay Freeze'nin eşi Nora'nın adını önerdiğini anlamadığını ifade eden Via, "Kocam, kız olduğunu öğrendiğimizde Nora ismini buldu ve ben bu ismi çok sevdim. Nereden duyduğunu hiç söylemedi, sadece havalı bir isim olduğunu düşündüğünü söyledi. Aklına gelen diğer tüm isimlerde bir film referansı ya da saçma bir şey vardı, bu yüzden ikimizin de seveceği normal bir isim bulduğumuz için mutluydum" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Oğluma Bruce adını vermeye çalıştım. Karım hayır, yaşlı bir adamın adı dedi. Dört yıl sonra kızımız oldu... Harley." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nora, günümüzde Batman çizgi filminden çok daha ana akım bir isim" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Batman (Yarasa Adam)
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