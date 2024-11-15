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  4. Almanya'daki ilkokulda Türk kızına korkunç saldırı! 12 yaşındaki Ayşegül öldüresiye dövüldü: "Ayşegül tanınmaz halde"

Almanya'daki ilkokulda Türk kızına korkunç saldırı! 12 yaşındaki Ayşegül öldüresiye dövüldü: "Ayşegül tanınmaz halde"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.11.2024 10:28
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Almanya'nın Duisburg bağlı Aldenrade'deki GGS Sternstrasse isimli ilkokulda öğrenci olan 12 yaşındaki Türk asıllı Ayşegül Çelik okulun tuvaletinde saldırıya uğradı. 12 Kasım'da kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 12 yaşındaki Ayşegül tedavi için hastaneye kaldırıldı. Ayşegül'ün acılı babası Gürcan Doğan Çelik kızının okul tuvaletinde yaşadıklarını anlattı.

Almanya'daki ilkokulda Türk kızına korkunç saldırı! 12 yaşındaki Ayşegül öldüresiye dövüldü: "Ayşegül tanınmaz halde"

Almanya'nın Duisburg bağlı Aldenrade'deki GGS Sternstrasse ilkokulunda Türk asıllı 12 yaşındaki Ayşegül, okulun tuvaletinde darp edildi. Bir arkadaşının durumu görerek haber vermesi üzerine okula gelen baba olanları Post Aktüel'e anlattı. Ayşegül'ün babası Gürcan Doğan Çelik okulu ambulans çağırmamakla suçlayarak, "Ambulans dahi çağırmamışlar. Ambulansı biz çağırdık. Belki benim kızımın orada kafatasında kırık olabilirdi. Belki çok büyük bir şey olabilirdi. Polisi çağırmışlar, polis gelmiyor. Biz tekrar polisi aradık. Gören, bilen yok." ifadelerini kullandı.

"BABA GELMEN LAZIM"

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Oğlunun kendisine haber vermesi üzerine Ayşegül'ün okuluna gittiğini söyleyen baba Gürcan Doğan Çelik, "Oğlum aradı beni 'Baba okuldan aradılar. Ayşegül kavga etmiş herhalde. Beni oraya çağırıyorlar' dedi. 'İyi dedim oğlum ben de geleyim' dedim. 10 dakika sonra oğlum tekrar aradı beni. 'Baba Ayşegül tanınmaz halde. Gelmen lazım' dedi. Okula gittiğimde kızımın durumu çok kötüydü. Öğretmenlere ne olduğunu sorduğumda 'Bilmiyoruz' yanıtını aldım. Gören yok. Sadece arkadan kaçarken görmüşler" diye konuştu.

KAPIYI İÇERİDEN KİLİTLEMİŞ

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Kızının tuvaletten çıkıp ellerini yıkamak için hareket ettiği sırada saldırganın yaklaştığını söyleyen baba Çelik, "İlkokul üçüncü sınıfa giden kızım öğleden sonra ek ders sırasında tuvalete gidiyor. Tuvaletten çıkıp ellerini yıkarken 15-16 yaşlarındaki bu şahsı görüyor. Bu şahıs kızımın boğazına sarılıyor ve bağırmasını engelliyor. Saldırganın elinden kurtulan kızım tuvalete girip kapıyı içeriden kilitliyor. Şahıs üzeri açık kabine tırmanınca kızım kapıyı açıp kaçmaya çalışırken yakalanıyor ve saldırgan kızımı öldüresiye dövüyor" dedi.

TESADÜFEN BİR ARKADAŞI GÖRMÜŞ

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Saldırı esnasında tesadüfen tuvalete gelen bir arkadaşının kızını gördüğünü ifade eden baba Çelik, "Benim kızım darp edildiği sırada Ela diye bir kızımız tesadüfen görüyor. 'Hilfe (yardım)' diye bağırıyor. O şahıs kaçıp gidiyor. Şu an belki de benim kızım hayatta olmayabilirdi. Ela görmemiş olsaydı. Bu şahıs kimse bulunsun lütfen" diye konuştu.

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Ayşegül'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten baba, kızının saldırganı fotoğraflardan teşhis ettiğini dile getirerek, saldırganın yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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