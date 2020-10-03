Birbirinden sevimli videoları ve ailesi tarafından yapılan sosyal medyadaki paylaşımlarıyla çok konuşulan Aras Özadalı bu kez Çocuktan Al Haberi programıyla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyanın fenomen isimleri arasında kısa sürede yerini alan Aras Özadalı özellikle zor kelimeleri söylemeye çalıştığı videolarla tanındı. Peki, Çocuktan Al Haberi Aras Özadalı kimdir? İşte sevimli minikle ilgili tüm merak edilenler...

ARAS ÖZADALI KİMDİR?

Aras Özadalı ailesi ile beraber İzmir’de yaşıyor. Sosyal medyada paylaşılan ve bazı zor kelimeleri telaffuz etmekte zorlandığı videolar ile kısa sürede herkesin sevgisini ve ilgisini kazanan minik fenomenle ilgili olarak Aras Özadalı kaç yaşında sorusu da soruluyor. 3 yaşında olan Aras’ın sosyal medyadaki videoları oldukça beğeniliyor. Ailesi tarafından açılan Instagram hesabı ve YouTube kanalından takip edilebiliyor. Özellikle Aras Özadalı babası ile diyaloglarıyla sık sık gündeme geliyor ve sosyal medyada videoları çok sayıda kişi tarafından paylaşılıyor.

Son olarak da minik fenomen Çocuktan Al Haberi programının yeni sezonundaki halleriyle gündeme geldi. Sevimli çocuğu ekranda gören televizyon izleyicileri hakkında araştırma yapmaya başladı. Telaffuzu, gülümsemesi ve sorulara verdiği yanıtlarla başta programın sunucusu Doğa Rutkay olmak üzere ekranları başındaki tüm izleyicilere kendini sevdirmeyi fazlasıyla başardı. Adına açılan Aras Özadalı Instagram hesabında 581 bin takipçi bulunuyor. Aras’ın paylaşımları takipçileri tarafından çok sayıda like alıyor ve ilgiyle takip ediliyor.

Şimdi, programın devamındaki bölümlerde Aras'ın nasıl bir performans göstereceği ve kendisine sorulan sorulara nasıl yanıt vereceği merak ediliyor. Çocuktan Al Haberi programı Doğa Rutkay'ın sunuculuğunda cumartesi ve pazar günleri 17.00'de Show TV ekranlarında olacak.

