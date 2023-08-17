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'Çok değerli' demişti! Hande Sarıoğlu dekoltesiyle olay oldu

17.08.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve spor yorumlarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu tatil pozlarıyla dikkat çekiyor. Daha önce göğüslerini yaptırdığını söyleyen güzel spiker dekoltesiyle hayranlarını mest etti.

Spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı için işinden olan Hande Sarıoğlu son günlerde tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Daha önce estetik itirafıyla dikkat çeken spiker yine olay oldu.

"Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen Sarıoğlu mavi elbisesini giyip gün batımını paylaştı.

Ekran Alıntısı

Ancak Hande Sarıoğlu'nun göğüs dekoltesi gün batımının önüne geçti. Spikere hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Son dönemde yaptıklarıyla adından sıkça söz ettiren spor spikeri Hande Sarıoğlu değişiminin estetikle olduğunu da hiçbir zaman gizlemiyor.

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