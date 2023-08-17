'Çok değerli' demişti! Hande Sarıoğlu dekoltesiyle olay oldu

Spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı için işinden olan Hande Sarıoğlu son günlerde tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Daha önce estetik itirafıyla dikkat çeken spiker yine olay oldu.

"Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen Sarıoğlu mavi elbisesini giyip gün batımını paylaştı.

Ancak Hande Sarıoğlu'nun göğüs dekoltesi gün batımının önüne geçti. Spikere hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Son dönemde yaptıklarıyla adından sıkça söz ettiren spor spikeri Hande Sarıoğlu değişiminin estetikle olduğunu da hiçbir zaman gizlemiyor.



