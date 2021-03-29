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Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'nun hastalığı ne? Arif Güloğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

29.03.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler 2 programının sevilen oyuncusu Arif Güloğlu’nun hastalığı sevenleri tarafından merak ediliyor. Sempatik oyuncunun lenf kanseri şüphesi bulunduğu haberlerinin ardından Arif Güloğlu’nun yaşı gündemde en çok aranan konulardan biri oldu. Peki, Arif Güloğlu kimdir ve hastalığı nedir? İşte, ayrıntılar…

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'nun hastalığı ne? Arif Güloğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kanal D ekranlarının fenomen programı Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanser hastalığı şüphesiyle tedavi görmeye başladığı konuşuluyor. Genç oyuncu sevenleri Arif Güloğlu’nun hastalığı ne? Sorusuna yanıt ararken, Arif Güloğlu’nun yaşı ve hayatı da gündemde en çok aranan sorulardan biri oldu. Peki, Arif Güloğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Arif Güloğlu’nun hastalığı ve hayatı ile ilgili detaylar…

ARİF GÜLOĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Haber kaynaklarında yer alan bilgiye göre, Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu 24 yaşındaki Arif Güloğlu'nun lenf kanseri şüphesi bulunuyor ve şuan için tetkiklerinin devam ediyor.

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ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara'da çok sayıda tiyatro oyununda oyunculuk hayatına başlayan Arif Güloğlu, kariyerine İstanbul'da devam etme kararı almıştır. 19 yaşında İstanbul'a yerleşen Arif Güloğlu, 2018 yılında BKM Mutfak ekibine dahil olmuştur. Genç oyuncu Arif Güloğlu, 1.73 metre uzunlukta ve 69 kilodur.

LENFOMA (LENF KANSERİ) NEDİR?

Lenfomalar bağışıklık sisteminin urlarıdır ve lenf düğümlerinde ve lenfositlerden oluşan türlerin tamamına bu ad verilir. Lenf düğümlerinde ortaya oluşan lenfomalar, bu düğümlerin şişmeleriyle anlaşılmaktadır.

Lenf kanseri olarak bilinen lenfoma diğer kanser türlerine göre iyileşme sürecinde en çok başarı gözlemlenen kanser türleri arasındadır. Tespiti ve tedaviye daha çabuk yanıt vermesi ile korkutucu boyutu da diğer kanser türlerinin altındadır.

Vücudumuzdaki immün sisteminin bir parçası olan lenf sistemi, vücudumuzun enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini oluşturan, vücudumuzu koruyan bir sistemdir. Bu sisteme lenfatik sistem denmektedir. Lenfetik sistem vücudumuzda koltuk altı, boyun, kasıklarda bulunan ve elimizde hissedemeyeceğimiz kadar küçük parçalardır.

Lenf kanseri yani lenfoma kanseri, saydığımız bu bölgelerde lenfatik olgularda normal dışı hücre toplanmaları şeklinde oluşur. Patolojik testler sonucunda anlaşılan bu olgular, lenfatik organlara (dalak, karaciğer, bademcik, kemik iliği, göğüs boşluğu gibi) sıçrayabilmektedir ve bu nedenle erken teşhis edilmesi oldukça önemlidir.


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Kanal D Çok Güzel Hareketler 2
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