Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'nun hastalığı ne? Arif Güloğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haber kaynaklarında yer alan bilgiye göre, Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu 24 yaşındaki Arif Güloğlu'nun lenf kanseri şüphesi bulunuyor ve şuan için tetkiklerinin devam ediyor.

Kanal D ekranlarının fenomen programı Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanser hastalığı şüphesiyle tedavi görmeye başladığı konuşuluyor. Genç oyuncu sevenleri Arif Güloğlu’nun hastalığı ne? Sorusuna yanıt ararken, Arif Güloğlu’nun yaşı ve hayatı da gündemde en çok aranan sorulardan biri oldu. Peki, Arif Güloğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Arif Güloğlu’nun hastalığı ve hayatı ile ilgili detaylar…

LENFOMA (LENF KANSERİ) NEDİR?

Lenfomalar bağışıklık sisteminin urlarıdır ve lenf düğümlerinde ve lenfositlerden oluşan türlerin tamamına bu ad verilir. Lenf düğümlerinde ortaya oluşan lenfomalar, bu düğümlerin şişmeleriyle anlaşılmaktadır.

Lenf kanseri olarak bilinen lenfoma diğer kanser türlerine göre iyileşme sürecinde en çok başarı gözlemlenen kanser türleri arasındadır. Tespiti ve tedaviye daha çabuk yanıt vermesi ile korkutucu boyutu da diğer kanser türlerinin altındadır.

Vücudumuzdaki immün sisteminin bir parçası olan lenf sistemi, vücudumuzun enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini oluşturan, vücudumuzu koruyan bir sistemdir. Bu sisteme lenfatik sistem denmektedir. Lenfetik sistem vücudumuzda koltuk altı, boyun, kasıklarda bulunan ve elimizde hissedemeyeceğimiz kadar küçük parçalardır.

Lenf kanseri yani lenfoma kanseri, saydığımız bu bölgelerde lenfatik olgularda normal dışı hücre toplanmaları şeklinde oluşur. Patolojik testler sonucunda anlaşılan bu olgular, lenfatik organlara (dalak, karaciğer, bademcik, kemik iliği, göğüs boşluğu gibi) sıçrayabilmektedir ve bu nedenle erken teşhis edilmesi oldukça önemlidir.



