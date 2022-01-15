Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

Geçmişte Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Zeynep Koçak, son haliyle şoke etti. Sosyal medyada epey aktif olan Koçak, cesur pozlarıyla da dikkat çekti.

1983 yılında Ankara'da dünyaya gelen Zeynep Koçak, Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla, milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Geçmişte Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğine gelen Zeynep Koçak, Oğuzhan'ın Koç'un, meslektaşı Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşadığını öğrenmişti. Dünyası başına yıkılan Koçak, Oğuzhan Koç ile yollarını ayırdı.

En son 2016 yılında yer aldığı Küçük Esnaf filmiyle kamera karşısına geçen Zeynep Koçak, değişimiyle şaşkına çevirdi.

Koçak'ın son halini görenler, ''Evrime kafa atmış'' ve ''Yeni bir insan olmuş'' gibi yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada epey aktif olan Koçak, cesur pozlarıyla da dikkatleri üzerine topluyor.





