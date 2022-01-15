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  4. Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

15.01.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Ayşegül Akdemir, Şahin Irmak, Ersin Korkut ve Eser Yenenler gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen Zeynep Koçak, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

Geçmişte Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Zeynep Koçak, son haliyle şoke etti. Sosyal medyada epey aktif olan Koçak, cesur pozlarıyla da dikkat çekti.

1983 yılında Ankara'da dünyaya gelen Zeynep Koçak, Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla, milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

Geçmişte Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğine gelen Zeynep Koçak, Oğuzhan'ın Koç'un, meslektaşı Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşadığını öğrenmişti. Dünyası başına yıkılan Koçak, Oğuzhan Koç ile yollarını ayırdı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

En son 2016 yılında yer aldığı Küçük Esnaf filmiyle kamera karşısına geçen Zeynep Koçak, değişimiyle şaşkına çevirdi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

Koçak'ın son halini görenler, ''Evrime kafa atmış'' ve ''Yeni bir insan olmuş'' gibi yorumlarda bulundu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

Sosyal medyada epey aktif olan Koçak, cesur pozlarıyla da dikkatleri üzerine topluyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ı şimdi gören tanıyamıyor!

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Çok Güzel Hareketler Bunlar
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