MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çok Güzel Hareketler'de yaprak dökümü sürüyor! İki oyuncu daha ayrıldı

Çok Güzel Hareketler'de yaprak dökümü sürüyor! İki oyuncu daha ayrıldı

27.07.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de 3 sezondur ekrana gelen Güzel Hareketler 2'de ayrılıklar devam ediyor. Daha önce de 8 oyuncunun veda ettiği programdan Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir de ayrılma kararı aldı.

Çok Güzel Hareketler'de yaprak dökümü sürüyor! İki oyuncu daha ayrıldı

Oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, BKM imzalı Çok Güzel Hareketler 2'de üst üste ayrılıklar yaşanıyor.

"TÜM KALBİM SİZİNLE"

Programa son olarak Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir veda etti. Her iki isim de ayrılıklarını sosyal medyadan duyurdu.

gozde1

Projede 3 sezondur aktif bir şekilde rol alan Gözde Şencan , "Canım ekibim. Canım arkadaşlarım. Benim için de yolun sonu. Her şey için öncelikle Yılmaz hocama sonra tüm arkadaşlarıma ekibe herkese çok teşekkür ederim. Çok şey öğrendim. Yeni sezonda kalbim sizinle" paylaşımını yaptı.

gozde2
Instagram'dan paylaşım yapan Yiğit Taşdemir, "Çünkü ayrılık da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hala sevgili…" ifadelerini kullandı.
y1

8 OYUNCU DAHA ÖNCE AYRILMIŞTI

13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan 89. bölümüyle sezon finali yapan BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 2'de ilk ayrılık haberi Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'dan gelmişti. Ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan, Didem Ruhi ve Eda Nur Hancı da sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını hayranlarına duyurmuştu.

5c60196367b0a928fc7e264d

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emine Ün'ün kız kardeşi hayran bıraktı! "Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel"Emine Ün'ün kız kardeşi hayran bıraktı! "Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel"
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Baş Belası dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandıBaş Belası dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Tunus'ta ortalık yangın yeri! "Türkiye'den aldığımız ders bu"

Tunus'ta ortalık yangın yeri! "Türkiye'den aldığımız ders bu"

26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Güldür Güldür Naime’nin eski eşi bakın kim çıktı

Güldür Güldür Naime’nin eski eşi bakın kim çıktı

Bakan Akar'ın uçağı acil iniş yaptı

Bakan Akar'ın uçağı acil iniş yaptı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.