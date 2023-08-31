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Çok konuşulacak çıkış! 'Karma eğitimin yanı sıra ayrı eğitim sistemi de...'

31.08.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, yeni eğitim öğretim yılı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim döneminin "kronik sorunlarla" başlayacağını ifade eden Demir, karma eğitimin yanı sıra ayrı eğitim sisteminin de hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. İşte dikkat çeken o açıklamalar...

Çok konuşulacak çıkış! 'Karma eğitimin yanı sıra ayrı eğitim sistemi de...'

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Demir toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğretmenler için 4 Eylül'de, öğrenciler için 11 Eylül'de "kronik sorunlarla" başlayacağını ifade etti. Servis ücretleri, kırtasiye ve diğer eğitim giderlerinin artan hayat pahalığıyla birlikte büyük bir külfete dönüştüğünü dile getiren Demir, sıkıntı yaşayan ailelere, öğrenci başına destek verilmesini ve ücretsiz servis sağlanmasını istedi.

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'AYRI EĞİTİM SİSTEMİ DE HAYATA GEÇİRİLEBİLMELİDİR'

Karma eğitim ile ilgili çağrılarının CHP başta olmak üzere bazı çevrelerce bağlamından koparıldığını öne süren Demir, şöyle konuştu:

"Bizim söylediğimiz gayet açıktır. Bu meseleye temel insan hakları ve hukukun üstünlüğü perspektifinden bakılmalıdır. Her anne ve baba, kendi çocuğunu kendi inanç ve hassasiyetine göre yetiştirme hakkına sahiptir. Eğitimin zorunlu olduğu bir yerde devlet, ebeveynlerin taleplerine göre alternatifler sunmakla mükelleftir. Bu bağlamda her türlü dayatmadan vazgeçilmeli ve karma eğitimin yanı sıra ayrı eğitim sistemi de hayata geçirilebilmelidir. Ebeveynler hiçbir baskı altında kalmadan çocuklarını istedikleri okula gönderebilmelidirler."

AA

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