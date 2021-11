Hem pratik hem de bir lezzet şöleni! İtalyanların da favorisi olan carbonara makarna tarifi

Makarna her evde bulunabilen ve günü kurtaran bir yiyecek. Hem hazırlanışı çok pratik hem de yemesi çok lezzetli olan makarnalar, lezzetinin yanı sıra bütçe dostu olmasıyla da neredeyse herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Dünyanın hemen hemen her yerine yayılan ve eşsiz bir lezzet olan makarna, ülkemizde ise en çok üniversite öğrencilerinin favorisi. Üstelik birçok farklı çeşidi bulunduğu için her türden damak zevkine hitap edecek nitelikte bir İtalyan lezzeti. Fakat öyle bir makarna var ki, lezzeti size bütün makarnaları unutturuyor! İtalyanların favorisi olan carbonara makarna tarifi sizlerle...

CARBONARA MAKARNA TARİFİ

MALZEMELER

1 kutu krema

1 tane soğan

500 gram tagliatelle veya spaghetti makarna

1 yumurta sarısı (İsteğe göre bunu katmadan da tarifi uygulayabilirsiniz)

2-4 damla limon suyu

150 gram tavuk göğsü salam veya tavuk salam

3-4 dal maydanoz

Karabiber

Muskat

Zeytinyağı

Tuz

Üzeri için mozzarella veya rendelenmiş peynir

HAZIRLANIŞI