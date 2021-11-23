YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Hem pratik hem de bir lezzet şöleni! İtalyanların da favorisi olan carbonara makarna tarifi

Hem pratik hem de bir lezzet şöleni! İtalyanların da favorisi olan carbonara makarna tarifi

23.11.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya mutfağı deyince aklımıza ilk olarak pizza, daha sonra da makarna gelir. Karbonhidrat açısından oldukça zengin olan İtalyan yemekleri, lezzet yönünden de neredeyse herkesten tam puan alıyor. Fakat bu enfes lezzetlerin içinde öyle bir makarna var ki, yiyenler tiryakisi oluyor! Yediden yetmişe herkesin severek tüketebileceği carbonara makarna tarifi...

Hem pratik hem de bir lezzet şöleni! İtalyanların da favorisi olan carbonara makarna tarifi

Makarna her evde bulunabilen ve günü kurtaran bir yiyecek. Hem hazırlanışı çok pratik hem de yemesi çok lezzetli olan makarnalar, lezzetinin yanı sıra bütçe dostu olmasıyla da neredeyse herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Dünyanın hemen hemen her yerine yayılan ve eşsiz bir lezzet olan makarna, ülkemizde ise en çok üniversite öğrencilerinin favorisi. Üstelik birçok farklı çeşidi bulunduğu için her türden damak zevkine hitap edecek nitelikte bir İtalyan lezzeti. Fakat öyle bir makarna var ki, lezzeti size bütün makarnaları unutturuyor! İtalyanların favorisi olan carbonara makarna tarifi sizlerle...

CARBONARA MAKARNA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 kutu krema

  • 1 tane soğan

  • 500 gram tagliatelle veya spaghetti makarna

  • 1 yumurta sarısı (İsteğe göre bunu katmadan da tarifi uygulayabilirsiniz)

  • 2-4 damla limon suyu

  • 150 gram tavuk göğsü salam veya tavuk salam

  • 3-4 dal maydanoz

  • Karabiber

  • Muskat

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Üzeri için mozzarella veya rendelenmiş peynir

HAZIRLANIŞI

  • Büyük bir tencereyi ocağa alın.

  • Tencerenizin yarısını su ile doldurun ve tuz ekleyin.

  • Ardından makarnayı ilave edin ve kaynayana kadar bekleyin.

  • Makarnanız kaynayınca süzgeç yardımıyla süzün.

  • Tencerenizin içerisine zeytinyağı ilave edin.

  • Soğanları çok küçük olmayacak şekilde doğrayın.

  • Zeytinyağı eklediğiniz tencerede hafifçe kavurun.

  • Daha sonra tavuk göğsü veya tavuk salamı ekleyerek kavurma işlemini sürdürün.

  • Son olarak kremayı, muskatı, tuzu, karabiberi, limon suyunu ve eğer tercih ederseniz yumurtayı ilave edin.

  • 1 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacak. Aksi takdirde sos suyunu çekebilir.

  • Maydanozları minik minik parçalar halinde doğrayın.

  • Sosunuzu ocaktan alın ve içine doğradığınız maydanozları ekleyerek karıştırın.

  • Makarnanızı servis tabağına alın.

  • Üzerine sosunuzu ilave edin.

  • En son adımda ise makarnanızın üzerine mozzarella veya rendelenmiş peyniri ilave ederek sunabilirsiniz.

  • Carborana makarnanız hazır. Afiyet olsun!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kapının önünde evlendik""Kapının önünde evlendik"
PARTNER Eda Ece: Gerçek hayat! Eda Ece: Gerçek hayat!
Evde ıslak hamburger nasıl yapılır? Evde ıslak hamburger nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Nevşin Mengü’den kötü haber

Nevşin Mengü’den kötü haber

Bir kâbusu daha noktalıyoruz!

Bir kâbusu daha noktalıyoruz!

Akışla uyum içerisinde olmaya çalışın

Akışla uyum içerisinde olmaya çalışın

İşte cilt tonunu eşitleyen mucize maske

İşte cilt tonunu eşitleyen mucize maske

Meme kanserinde bu belirtilere dikkat

Meme kanserinde bu belirtilere dikkat

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Karmakarışık mutfaklara bir düzen gelsin

Karmakarışık mutfaklara bir düzen gelsin

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.