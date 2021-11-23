Hem pratik hem de bir lezzet şöleni! İtalyanların da favorisi olan carbonara makarna tarifi

Makarna her evde bulunabilen ve günü kurtaran bir yiyecek. Hem hazırlanışı çok pratik hem de yemesi çok lezzetli olan makarnalar, lezzetinin yanı sıra bütçe dostu olmasıyla da neredeyse herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Dünyanın hemen hemen her yerine yayılan ve eşsiz bir lezzet olan makarna, ülkemizde ise en çok üniversite öğrencilerinin favorisi. Üstelik birçok farklı çeşidi bulunduğu için her türden damak zevkine hitap edecek nitelikte bir İtalyan lezzeti. Fakat öyle bir makarna var ki, lezzeti size bütün makarnaları unutturuyor! İtalyanların favorisi olan carbonara makarna tarifi sizlerle...
MALZEMELER
1 kutu krema
1 tane soğan
500 gram tagliatelle veya spaghetti makarna
1 yumurta sarısı (İsteğe göre bunu katmadan da tarifi uygulayabilirsiniz)
2-4 damla limon suyu
150 gram tavuk göğsü salam veya tavuk salam
3-4 dal maydanoz
Karabiber
Muskat
Zeytinyağı
Tuz
HAZIRLANIŞI
Büyük bir tencereyi ocağa alın.
Tencerenizin yarısını su ile doldurun ve tuz ekleyin.
Ardından makarnayı ilave edin ve kaynayana kadar bekleyin.
Makarnanız kaynayınca süzgeç yardımıyla süzün.
Tencerenizin içerisine zeytinyağı ilave edin.
Soğanları çok küçük olmayacak şekilde doğrayın.
Zeytinyağı eklediğiniz tencerede hafifçe kavurun.
Daha sonra tavuk göğsü veya tavuk salamı ekleyerek kavurma işlemini sürdürün.
Son olarak kremayı, muskatı, tuzu, karabiberi, limon suyunu ve eğer tercih ederseniz yumurtayı ilave edin.
1 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacak. Aksi takdirde sos suyunu çekebilir.
Maydanozları minik minik parçalar halinde doğrayın.
Sosunuzu ocaktan alın ve içine doğradığınız maydanozları ekleyerek karıştırın.
Makarnanızı servis tabağına alın.
Üzerine sosunuzu ilave edin.
En son adımda ise makarnanızın üzerine mozzarella veya rendelenmiş peyniri ilave ederek sunabilirsiniz.
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