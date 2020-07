Çok şaşıracaksınız! O filmler aslında kitaptan uyarlandı! İşte en kaliteli uyarlama filmler...

Kitaplardan uyarlanan filmlerin kalitesi, uzun zamandır tartışma konusu. Bazıları bu filmlerin kitapları tamamen yansıtmamasını bir başarısızlık olarak değerlendirirken bazıları da arada farklılıklar olmasını normal, hatta bazı durumlarda daha iyi buluyor. Fikriniz ne olursa olsun, kitaplardan uyarlanan filmleri seviyorsanız aşağıdaki listeye göz atmalısınız!

EN İYİ KİTAP UYARLAMASI FİLMLER

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Part: 2 (IMDb: 8.1)

Konu: J.K. Rowling'in Harry Potter serisinin 2007 yılında yayımlanan son kitabı Harry Potter and the Deathly Hallows'tan uyarlanan film, kitabın ikinci yarısını anlatıyor. Harry, Ron ve Hermione, kötü büyücü Voldemort'u yenebilmek için hortkulukları bularak yok etmeye çalışırlar. Aynı zamanda, Ölüm Yadigarları'nın sırlarını ve bu yadigarların ne olduğunu araştırırlar. Ancak gerçekler ortaya çıktığında ise Harry'nin çok büyük bir fedakarlıkta bulunması gerekir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

Yönetmen: David Yates

Konu: Thomas Harris'in 1988 yılında yayımlanan The Silence of the Lamps isimli kitabından uyarlanan filmde, genç bir FBI ajanının mücadelesi anlatılıyor. Akademiden mezun olmuş genç bir ajan olan Clarise, kurbanlarının derilerini yüzen bir katilin peşine düşer. Ancak bu katili yakalamak için başka bir psikopat olan Hannibal Lecter'dan yardım alması gerekir.