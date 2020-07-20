Çok şaşıracaksınız! O filmler aslında kitaptan uyarlandı! İşte en kaliteli uyarlama filmler...

Kitaplardan uyarlanan filmlerin kalitesi, uzun zamandır tartışma konusu. Bazıları bu filmlerin kitapları tamamen yansıtmamasını bir başarısızlık olarak değerlendirirken bazıları da arada farklılıklar olmasını normal, hatta bazı durumlarda daha iyi buluyor. Fikriniz ne olursa olsun, kitaplardan uyarlanan filmleri seviyorsanız aşağıdaki listeye göz atmalısınız!
Konu: J.K. Rowling'in Harry Potter serisinin 2007 yılında yayımlanan son kitabı Harry Potter and the Deathly Hallows'tan uyarlanan film, kitabın ikinci yarısını anlatıyor. Harry, Ron ve Hermione, kötü büyücü Voldemort'u yenebilmek için hortkulukları bularak yok etmeye çalışırlar. Aynı zamanda, Ölüm Yadigarları'nın sırlarını ve bu yadigarların ne olduğunu araştırırlar. Ancak gerçekler ortaya çıktığında ise Harry'nin çok büyük bir fedakarlıkta bulunması gerekir.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson
Yönetmen: David Yates
Konu: Thomas Harris'in 1988 yılında yayımlanan The Silence of the Lamps isimli kitabından uyarlanan filmde, genç bir FBI ajanının mücadelesi anlatılıyor. Akademiden mezun olmuş genç bir ajan olan Clarise, kurbanlarının derilerini yüzen bir katilin peşine düşer. Ancak bu katili yakalamak için başka bir psikopat olan Hannibal Lecter'dan yardım alması gerekir.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glen
Yönetmen: Jonathan Demme
Konu: Chuck Palahniuk'un Fight Clup ismiyle 1996 yılında yayınlanan romanından uyarlanan film, gizli bir organizasyona katılan sigorta memuru Jack'in hikayesini anlatıyor. "Dövüş Kulübü'nün ilk kuralı, asla onun hakkında konuşmamaktır." repliğiyle akıllara kazınan filmde, Jack uyku problemleri yaşadığı bir dönemde Marla ve Tyler Durden ile tanışır. Jack'in hayal ettiği hayatı yaşayan Tyler, Jack'i Dövüş Kulübü'ne götürür.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter
Yönetmen: David Fincher
Konu: Mario Puzo'nun 1969 yılında yayımlanan The Godfather isimli kitabından uyarlanan filmde, İtalyan bir mafya ailesinin hikayesi anlatılıyor. Corleone ailesinin lideri Don, kızının düğününde en küçük oğluyla barıştıktan sonra bir suikast girişimine maruz kalır. Bu girişimin ardından ailenin en küçük oğlu Michael başa geçer. Michael, babasını öldürmeye çalışanları cezalandırmak için ağabeyi Sonny'nin desteğini de alarak diğer mafya ailelerine savaş açar.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Marlon Brando, Al Pacino, James Cann
Yönetmen: Francis Ford Coppola
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