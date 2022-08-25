Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Trendyol'da satılan akıllı çöp kutularına ulaşmak için buraya tıklayın.

Amazon'da satılan akıllı çöp kutularına ulaşmak için buraya tıklayın.

Gün geçtikçe, artan ihtiyaçlarımıza yönelik olarak yeni yeni teknolojik cihazlar ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de hareket sensörü sayesinde kapağını otomatik olarak açabilen akıllı çöp kutuları. Son derece sessiz çalışan, teknolojinin son nimetlerinden biri olan sensörlü akıllı çöp kutuları; evde, ofiste mutfak ve banyo gibi alanlarda kullanılıyor. Bir kez kullananın bir daha vazgeçemediği bu akıllı kovalar, hareketi algılayan sensörü sayesinde elinizi gördüğü açılıyor. Ayrıca kötü kokuların dışarı çıkmasını engelliyor, içine konan poşeti atılmaya hazır hale getiriyor. Size de çöp kovasıyla temas etmeden çöplerinizden kurtulmanız kalıyor.

Siz de evinize rahatlık, hijyen ve konfor katmak isterseniz, videodaki gibi sensörlü çöp kutularına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Trendyol'da satılan akıllı çöp kutularına ulaşmak için buraya tıklayın.

Amazon'da satılan akıllı çöp kutularına ulaşmak için buraya tıklayın.



