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ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kemal Sunal klasiği film nerede çekildi?

21.07.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöpçüler Kralı filmi konusu ve oyuncularıyla 21 Temmuz 2023'ün en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Bir Kemal Sunal klasiği olan film, bu akşam saat 20.00'de Show TV'de yeniden izleyiciyle buluşacak. 'Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği' repliğiyle hafızalarda silinmez bir iz bırakan film ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kemal Sunal klasiği film nerede çekildi?

Çöpçüler Kralı filmi, Türk sinema tarihine adını altın harfle yazdırmış yapımlardan biridir. Kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi oyuncuları bulunduran filmin konusu ve çekim yerleri araştırılıyor. İşte Çöpçüler Kralı filmi konusu, oyuncuları, çekim yeri ve 21 Temmuz Show TV yayın akışı...

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

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ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Apti Şakrak
Şener Şen - Zabıta Şakir
Ayşen Gruda - Hacer
İhsan Yüce - Hacer'in Babası
Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi
Türker Tekin - Kapıcı İsmail
İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen - Gazino Patronu
İhsan Bilsev - Patronun Adamı
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
Salih Sarıkaya - Kahveci
Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi
Nermin Özses - Hacer'in Annesi
Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini
Selim Naşit - Baķkal

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ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşmıştır. Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi.

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)
21:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)
00:30 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)
02:45 Maviye Sürgün
04:45 Aşk Laftan Anlamaz

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