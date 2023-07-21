ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kemal Sunal klasiği film nerede çekildi?

Çöpçüler Kralı filmi, Türk sinema tarihine adını altın harfle yazdırmış yapımlardan biridir. Kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi oyuncuları bulunduran filmin konusu ve çekim yerleri araştırılıyor. İşte Çöpçüler Kralı filmi konusu, oyuncuları, çekim yeri ve 21 Temmuz Show TV yayın akışı...

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in Babası

Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino Patronu

İhsan Bilsev - Patronun Adamı

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

Nermin Özses - Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

Selim Naşit - Baķkal

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşmıştır. Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)

21:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)

00:30 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)

02:45 Maviye Sürgün

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

