HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum'da damat dehşeti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'da damat dehşeti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

19.11.2020 11:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çorum'da damat dehşeti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum’da eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kaynanası, kayınbiraderi, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu vurdu. Olayda kayınbirader hayatını kaybetti.

Olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, eşiyle bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gencel K. (37) İpeklievler Sokak’ta karşılaştığı kayınbiraderi Serkan Ö. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gencel K., kayınbiraderini önce kesici aletle yaraladı ardından yanında bulunan pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası Serkan Ö., başından, yanında bulunan eşi Alev Ö. (28) ile oğlu G.Ö. (3) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerinden ayrılan damat bu kez de kaynanasının Çoraklık Küme evlerinde bulunan evine gitti. Gencel K., burada kaynanası Gülizar G.’yi de (56) yanında bulunan pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine her iki olay yerine de çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Serkan Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Gülizar Ö. acil ameliyata alınarak bacağı kesilirken, anne ve çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından zanlı Gencel K., kiralık olduğu öğrenilen araçla kayıplara karışırken zanlının yakalanması için emniyet ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
PKK'dan kaçan teröristler örgütün iç yüzünü anlattıPKK'dan kaçan teröristler örgütün iç yüzünü anlattı
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Macaristan'da talihsiz gece...

Macaristan'da talihsiz gece...

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

PKK'dan kaçan teröristler örgütün iç yüzünü anlattı

PKK'dan kaçan teröristler örgütün iç yüzünü anlattı

Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı

Filyasyon ekibini darbetmişlerdi! Fotoğraf ortaya çıktı

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili açıklama

Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken açıklama: Alarm seviyesine geçilecek

Kısıtlama kararlarının arından düğün saatlerinde değişiklik

Kısıtlama kararlarının arından düğün saatlerinde değişiklik

Samsun'da feci olay! Yangında ailesini yanmaktan kurtaran adam yanarak hastanelik oldu

Feci olay! Ailesini yanmaktan kurtardı, hastanelik oldu

Telsiz konuşmasına yansıdı! Teröristler artık talimatları da dinlemiyor

Telsiz konuşmasına yansıdı! Artık talimatları da dinlemiyorlar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.