Çorum'da gece yarısı feci kaza! TIR bu hale geldi

Bayram Özkul'un kullandığı 42 GU 074 plakalı TIR, Çorum-Ankara kara yolunun 3. kilometresinde, seyir halindeki, sürücüsü öğrenilemeyen 52 LG 176 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Kazada sürücülerden Özkul, olay yerinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen TIR'ın kupa kısmında sıkışan Özkul'un cesedi, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarılabildi.
Özkul'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. (AA)
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