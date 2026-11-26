Ankara’da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve çok sayıda davetli katıldı.

“Şiddetsiz Yaşam ve Saygı Kültürü” temasıyla gerçekleştirilen programda kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalar ve yeni dönemin hedefleri ele alındı. Programda ayrıca farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan infografik film ve kamu spotu gösterildi.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN HİÇBİR MAZERETİ OLAMAZ”

Programda konuşan Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetin küresel bir insanlık meselesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kadına yönelik şiddet; coğrafyaları, kültürleri, ekonomik ve sosyal farklılıkları aşan küresel bir insanlık meselesidir. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın bir kadının şiddete maruz kalması, insanlığın ortak vicdanında açılan bir yaradır.”

Şiddetin yalnızca kadınları değil, çocukları, aileleri ve toplumun tamamını etkilediğine dikkat çeken Göktaş, hiçbir şiddet eyleminin haklı gösterilemeyeceğini vurguladı.

“TARİHİ REFORMLARA İMZA ATTIK”

Türkiye’de kadın haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değinen Göktaş, son 25 yılda birçok alanda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, “Çeyrek asırda kadın haklarını güçlendiren tarihi reformlara imza attık. Eğitimden istihdama, siyasetten sosyal hayata kadar her alanda fırsat eşitliğinin önündeki engelleri tek tek kaldırdık.” diye konuştu.

Kadınların güçlenmesini Türkiye’nin kalkınma ve refah hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Göktaş, şiddetle mücadelede sıfır tolerans anlayışını sürdürdüklerini kaydetti.

KADES, ALO 183 VE ELEKTRONİK KELEPÇE VURGUSU

Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kanunlar, kurumlar ve kültür olmak üzere üç temel üzerine inşa ettiklerini belirten Göktaş, kadınların güvenliği için yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadın konukevleri ve sosyal hizmet merkezlerinin önemine değinen Göktaş, KADES, ALO 183 Sosyal Destek Hattı ve elektronik kelepçe uygulamalarını da hatırlattı.

YENİ EYLEM PLANININ DETAYLARINI AÇIKLADI

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planı (2026-2030) kapsamında atılacak adımları anlatan Bakan Göktaş, yeni dönemde şiddet riskinin erken tespit edilmesine ağırlık vereceklerini söyledi.

Sosyal risk haritalarıyla olası tehlikelerin erken aşamada belirlenmesi, Aile Rehberi sistemiyle ise koruyucu tedbirlerin takibinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni dönemde ısrarlı takip, psikolojik şiddet ve dijital şiddetle mücadele de öncelikli konular arasında yer alacak.

Şiddet uygulayan kişilere yönelik müdahale programlarıyla davranış değişikliğinin sağlanması ve şiddet döngüsünün kırılması amaçlanıyor.

ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARA SESLENDİ: YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Konuşmasında şiddete maruz kalan kadınlara da seslenen Bakan Göktaş, şu mesajı verdi:

“Şiddet nerede, hangi biçimde, hangi araçla ortaya çıkarsa çıksın, karşısında aynı kararlılıkla duruyoruz. Şiddete maruz kalan her bir kadının bilmesini isterim ki yalnız değilsiniz. Devletimiz bütün imkânlarıyla yanınızdadır.”

“ŞİDDETSİZ BİR TOPLUM İNŞA ETMEK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR”

Şiddetle mücadelede hukuki yaptırımların yanı sıra toplumsal dönüşümün de önem taşıdığını belirten Göktaş, şiddeti besleyen düşünce ve davranışların değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplumsal saygı kültürünün önemine dikkat çeken Bakan Göktaş, şiddetsiz bir toplum inşa etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.