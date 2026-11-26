Eskişehir'de 24 Kasım akşamı eğitim uçuşu için havalanan AS-532 tipi askeri helikopterin, Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğraması sonucu 5 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kazada şehit olan askerlerin isimleri şöyle:

Hava Pilot Albay Mehmet Çöl

Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan

Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ

Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan

ESKİŞEHİR 1. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA TÖREN DÜZENLENECEK

Ankara'ya gönderilen şehitlerin cenazeleri Adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir’e getirildi. Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan beş asker için Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi.

Mehmet Çöl, Mehmet Alp Gürdağ, Muhammed Nurullah Erarslan ve Volkan Demirhan'ın Eskişehir'de yaşayan ailelerine şehadet haberi, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından verildi. Halil Karabulut'un Sivas'taki ailesine de acı haber ulaştırıldı.

Şehitlerin evlerine Türk bayrakları asılırken sağlık ekipleri de evlerin önünde hazır bekletildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır