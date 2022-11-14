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Çorum'da rehine krizi! 17 saattir sürüyor, çok sayıda polis sevk edildi

14.11.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bir kişi, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi, av tüfeğiyle rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken rehine krizi 17 saattir sürüyor. Mustafa Y., geçen yıl 22 Ağustos'ta, bir berber dükkanında eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu iş yeri sahibi ile çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi, pompalı tüfekle rehin almış, polisin 5 saat süren çabası sonucu eylemine son vermişti.

Çorum'da rehine krizi! 17 saattir sürüyor, çok sayıda polis sevk edildi

Çorum'da rehine krizi yaşanıyor. Bir kişi ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini rehin aldı. Dini nikahlı eşini rehin alan kişinin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda sevk edildi. 17 saattir devam eden olayda polisin ikna çalışmaları sürüyor.

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BİR SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLDU

Çiftlik Çayırı 54'üncü Sokak'ta dün saat 17.00 sıralarında, 4 katlı binanın bodrum katından gelen sesleri duyanlar, durumu polise bildirdi. Ekipler, bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mustafa Y.'nin, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi, av tüfeğiyle rehin aldığını tespit etti. Bu sırada evden bir el silah sesi duyuldu. Ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, ikna çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek müzakerelere katıldı.

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Müzakereler sırasında yemek verilen şüpheli; tüfeği gece saatlerinde pencereden polislere teslim etti. Savcı da olay yerine gelerek, ikna çalışmalarına katıldı.

Öte yandan, gece boyu süren ikna çalışmaları sırasında bölgede görev yapan sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra haber nöbetindeki gazeteciler de sokakta ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

4 KİŞİYİ REHİN ALMIŞTI

Mustafa Y., geçen yıl 22 Ağustos'ta, bir berber dükkanında eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu iş yeri sahibi ile çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi, pompalı tüfekle rehin almış, polisin 5 saat süren çabası sonucu eylemine son vermişti.

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Eylemini yaklaşık 17 saattir sürdüren şüpheliyi ikna çabaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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