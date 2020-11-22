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Courtney Stodden kıyafet odasında öyle bir selfie çekti ki...

22.11.2020 14:12 | Son Güncelleme:
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Courtney Stodden kıyafet odasında öyle bir selfie çekti ki...

Tüm dünyaya adını, oyuncu Doug Hutchison ile evlenerek duyuran Courtney Stodden son paylaşımıyla şoke etti. Ünlü isim kıyafet odasından öyle bir paylaşım yaptı ki...

Reality şov yıldızı Courtney Stodden sosyal medyayı salladı.

Neredeyse babası yaşındaki aktör Doug Hutchison ile yaptığı evlilikle adını dünyaya duyuran ve ardından seks kasedinin de sızmasıyla iyice popüler olan Stodden durmuyor.

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Courtney Stodden kıyafet odasından yaptığı paylaşımla şoke etti. Siyah bir iç çamaşırı giyen ve üstsüz olan ünlü isim göğüslerini eliyle kapayarak selfie çekti.

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2013 yılında göğüs büyütme ameliyatı yaptıran Stodden'in neden böyle bir paylaşım yaptığına ise kimse anlam veremedi.

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