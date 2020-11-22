Courtney Stodden kıyafet odasında öyle bir selfie çekti ki...

Reality şov yıldızı Courtney Stodden sosyal medyayı salladı.

Neredeyse babası yaşındaki aktör Doug Hutchison ile yaptığı evlilikle adını dünyaya duyuran ve ardından seks kasedinin de sızmasıyla iyice popüler olan Stodden durmuyor.

Courtney Stodden kıyafet odasından yaptığı paylaşımla şoke etti. Siyah bir iç çamaşırı giyen ve üstsüz olan ünlü isim göğüslerini eliyle kapayarak selfie çekti.

2013 yılında göğüs büyütme ameliyatı yaptıran Stodden'in neden böyle bir paylaşım yaptığına ise kimse anlam veremedi.



