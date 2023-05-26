Crop giyen Aleyna Eroğlu kıvrak dansıyla nefes kesti! Göğüs dekoltesi olay

Bir döneme damgasını vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş kitlelere Aleyna Eroğlu iddialı ve cesur tarzı ile sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Eroğlu bu defa kıvrak dansıyla dikkat çekti.

Aleyna Eroğlu crop giyip Ezhel'in 'Bul Beni' şarkısında dans etti. Kıvrak dansıyla çok beğenilen Eroğlu göğüs dekoltesiyle adeta nefes kesti.

Aleyna Eroğlu, 18 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl oyunculuk eğitimi almıştır.

21 Kasım 2016 tarihinde başlayan “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınmaya başlayan Aleyna Eroğlu, Beni Affet dizisinde Müjgan karakterine hayat vermiştir.



