Çukur 119. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çağla Demir, Çukur'a gazeteci Leyla karakteriyle damga vuracak!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 119. yeni bölümüyle 8 Mart Pazartesi akşamı ekranda olacak. 4 sezonluk ekran yolculuğunu Mayıs ayında tamamlayacak olan Çukur dizisine yeni bölümde Çağla Demir de katılıyor. Güzel oyuncu Çukur'da Leyla karakterine hayat verecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç ile Amca arasındaki adı konmayan savaş daha da belirginleşecek. Bu durum Vartolu ve Yamaç'ı yıllar önce olduğu gibi yeniden karşı karşıya getirecek. Amca, kendi işlerinin çıkarı için İdris'in eski dostlarından birine boyun eğdirmeye çalışırken Yamaç ve Cumali'yi karşısında bulacak. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü için hazırlıklar başlarken, Yamaç'ın Efsun ve kızı Masal için gireceği aksiyon nefesleri kesecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

