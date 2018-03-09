Çukur 20. yeni bölüm fragmanı: Çukur'a geri dönen Vartolu, Koçovalılara meydan okudu! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 20. yeni bölüm fragmanı izleyenlerde heyecan yarattı. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana gelen Çukur son bölümde İdris ile Vartolu, sonunda yüzyüze gelmişlerdi. Son bölüm sonrasında dizinin hayranları Çukur 20. yeni bölümde neler olacak merak etmeye başladılar. Dün izleyiciler ile paylaşılan Çukur yeni bölüm fragmanında İdris Koçovalı ile Vartolu arasındaki konuşmanın devamı ekrana geliyor. Önceleri sakin bir şekilde geçen konuşma, gittikçe sertleşmeye başlıyor. İdris'in sözleri sonrasında Vartolu, Çukur'a geri dönerek Koçovalılara meydan okuyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 20. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. İdris’in, “Bayramlarda gelirsin, elimi öpersin; belki saçını okşarım. Yok ben kalacağım diyorsan, kral olmak istersen sana oğlum demem!” sözleriyle kararı oğlu Salih’e bıraktığı heyecan dolu tanıtımda Çukur’a gelen Vartolu’nun, İdris Koçovalı’ya meydan okuyan bakışı dikkat çekerken, baba oğulun arasında neler olacağı merakla bekleniyor.