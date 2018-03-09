Çukur 20. yeni bölüm fragmanı: Çukur'a geri dönen Vartolu, Koçovalılara meydan okudu! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 20. yeni bölüm fragmanı izleyenlerde heyecan yarattı. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana gelen Çukur son bölümde İdris ile Vartolu, sonunda yüzyüze gelmişlerdi. Son bölüm sonrasında dizinin hayranları Çukur 20. yeni bölümde neler olacak merak etmeye başladılar. Dün izleyiciler ile paylaşılan Çukur yeni bölüm fragmanında İdris Koçovalı ile Vartolu arasındaki konuşmanın devamı ekrana geliyor. Önceleri sakin bir şekilde geçen konuşma, gittikçe sertleşmeye başlıyor. İdris'in sözleri sonrasında Vartolu, Çukur'a geri dönerek Koçovalılara meydan okuyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 20. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. İdris’in, “Bayramlarda gelirsin, elimi öpersin; belki saçını okşarım. Yok ben kalacağım diyorsan, kral olmak istersen sana oğlum demem!” sözleriyle kararı oğlu Salih’e bıraktığı heyecan dolu tanıtımda Çukur’a gelen Vartolu’nun, İdris Koçovalı’ya meydan okuyan bakışı dikkat çekerken, baba oğulun arasında neler olacağı merakla bekleniyor.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi günü ekrana gelen 19. bölümü nefes kesti. Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen ve acı içinde Aliço’dan yardım isteyen İdris soluğu oğlu Kahraman’ın mezarında aldı. Kahraman’ın ölümünden kendini sorumlu tutan İdris gözyaşlarına hakim olamadı. Medet’in kurşunları karşısında kardeşi Yamaç için siper olan Selim’in yaşam savaşı, Çukur’daki tüm dengeleri sarstı. Oğlunun vurulduğu haberini duyunca gözyaşları içinde kalan İdris ile Sultan’ın duygu dolu sahnesi bölümün en çok konuşulan anlarından olurken, Selim’in vurulmasının arkasında Baykal’ın parmağının olduğunu öğrenen Yamaç’ın Baykal ile karşılaşması gerilimi tırmandırdı. Yamaç, Baykal’la konuştuğu sırada renk vermezken, Baykal ise Yamaç’ı bitirmekte kararlıydı. Emmi’nin kendisinden bir şey gizlediğini anlayan İdris onu takip etti. Vartolu’nun tutulduğu depoya geldiğinde karşısında Vartolu’yu buldu. Vartolu ise İdris’in ona gerçek adıyla, Salih’le hitap etmesiyle şaşkınlık yaşadı. Baba oğulun duygu yüklü yüzleşmesinin ekrana geldiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Çukur son bölümü sansürsüz olarak izlemek isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
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