Çukur 28. son bölümü izle: Selim, Cemil'i öldürdü! (Çukur 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Çukur 28. son bölümü ile sezon finaline bir adım daha yaklaştı. Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur son bölümü izleyenleri yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla izlenen son bölümden sonra Çukur 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Çukur son bölüm final sahnesinde Vartolu, Saadet'in düğününü engellemek için İdris Koçovalı'nın karşısına çıktı. Vartolu "Bir elimde umut, bir elimde mermi var. Eğer umudumu elimden alırsan sadece mermi kalır. Umudumu elimden alma baba" diyerek onu ikna etmeye çalıştı. Bu olaylar olduğu sırada Saadet ile evlendirilmek istenen Cemil, Ayşe ile Çukur'dan kaçmak istedi. Fakat bunu canı ile ödedi ve Çukur'a veda eden oldu. Çukur son bölümü haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz.

ÇUKUR'A VEDA EDEN CEMİL OLDU!

Çukur son bölümünde, Yamaç'ın koruması Cemil, İdris Koçovalı tarafından Saadet ile istemediği bir evlilik yapmak üzereyken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu düğünün olmamasını en çok isteyenlerden biri olan Cemil, son kez Ayşe'nin karşısına çıkıp kaçmayı teklif ediyor. Ne olursa olsun Ayşesiz gitmeyeceğini söyleyen Cemil'in Selim hakkında bildiklerini İdris Koçovalı'ya anlatacağını duyan Ayşe, hiç düşünmeden saksı ile Cemil'e vuruyor. Terasta yatan Cemil'i gören Selim, Ayşe'den duyduklarından sonra hiç düşünmeden Cemil'i boğuyor.