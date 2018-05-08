Çukur 28. son bölümü izle: Selim, Cemil'i öldürdü! (Çukur 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Çukur 28. son bölümü ile sezon finaline bir adım daha yaklaştı. Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur son bölümü izleyenleri yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla izlenen son bölümden sonra Çukur 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Çukur son bölüm final sahnesinde Vartolu, Saadet'in düğününü engellemek için İdris Koçovalı'nın karşısına çıktı. Vartolu "Bir elimde umut, bir elimde mermi var. Eğer umudumu elimden alırsan sadece mermi kalır. Umudumu elimden alma baba" diyerek onu ikna etmeye çalıştı. Bu olaylar olduğu sırada Saadet ile evlendirilmek istenen Cemil, Ayşe ile Çukur'dan kaçmak istedi. Fakat bunu canı ile ödedi ve Çukur'a veda eden oldu. Çukur son bölümü haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz.
Çukur son bölümünde, Yamaç'ın koruması Cemil, İdris Koçovalı tarafından Saadet ile istemediği bir evlilik yapmak üzereyken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu düğünün olmamasını en çok isteyenlerden biri olan Cemil, son kez Ayşe'nin karşısına çıkıp kaçmayı teklif ediyor. Ne olursa olsun Ayşesiz gitmeyeceğini söyleyen Cemil'in Selim hakkında bildiklerini İdris Koçovalı'ya anlatacağını duyan Ayşe, hiç düşünmeden saksı ile Cemil'e vuruyor. Terasta yatan Cemil'i gören Selim, Ayşe'den duyduklarından sonra hiç düşünmeden Cemil'i boğuyor.
Çukur son bölümde Aliço aradığı adamı buldu. Aliço, Meliha Sancaklı'yı ararken Şanar Banlıdere'ye (Haldun Dormen) ulaşıyor. Kısa bir sohbetten sonra Aliço, Şaner'e Meliha'ya ne olduğunu soruyor. Meliha'ya neler olduğunu öğrenen Aliço en sonunda öldüğünü duyunca şoka giriyor. Öldürenin ise Koçovalı İdris olduğunu duyunca daha da şok oluyor.
Yamaç, Sena'ya inanmıyor!#düğünümüzvar @cukurdizi @Aras_B_iynemli @dilandeniiz pic.twitter.com/wHW4PbzNC4— Show TV (@ShowTV) 7 Mayıs 2018
Anıl ile ilgili her şeyi öğrendikten sonra çılgına dönen Yamaç soluğu Sena'nın yanında alıyor. Öfkesinden kendine hakim olamayan Yamaç, Sena'dan hesap soruyor. Yamaç, Sena'ya kendisine haber vermediği için ve Vartolu'dan mal aldığı için kızıyor. Bir anda ayağa kalkıp nefes nefese kalan Sena, birini öldürdüğünü söylemeye çalışırken sinir krizi geçirmeye başlıyor.
#çukur'da büyük kavga!#düğünümüzvar @cukurdizi @Aras_B_iynemli @erkankeka pic.twitter.com/yELnqQLlSY— Show TV (@ShowTV) 7 Mayıs 2018
Çukur'daki büyük kavgadan sonra İdris, Yamaç ve Vartolu'yu kahvede karşısına dikiyor. Kavganın hesabını oğullarıdan soran İdris, tokatı basıyor. Bir daha böyle şeylerin asla olmaması gerektiğini söyleyen İdris, oğullarını kahveden kovuyor. Vartolu'yu özel olarak uyaran İdris, akşamki düğünde bir şey yapmaması gerektiğini söylüyor.
"Umudum elimden kayıp gitmesin baba!"#düğünümüzvar @cukurdizi @KesalErcan @erkankeka pic.twitter.com/GUrQkWX6wl— Show TV (@ShowTV) 7 Mayıs 2018
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