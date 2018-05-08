MAGAZİN

Çukur 28. son bölümü izle: Selim, Cemil'i öldürdü! (Çukur 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 08.05.2018 07:38 | Son Güncelleme

Çukur 28. son bölümü dün akşam ekrana kilitledi. Her pazartesi günü Show TV'de çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla ekrana gelen Çukur son bölüm ile sezon finaline beş bölüm kaldı. Çukur 28. son bölümde Vartolu, Saadet'in düğününü iptal etmesi için İdris Koçovalı'nın karşısına çıktı ve "Umudu elimden alma baba" dedi. Saadet ile evlendirelecek olan Cemil ise Ayşe ile kaçmanın peşindedir. Fakat bu isteğini canı ile ödedi. Peki Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur son bölümü...

Çukur 28. son bölümü izle: Selim, Cemil'i öldürdü! (Çukur 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Çukur 28. son bölümü ile sezon finaline bir adım daha yaklaştı. Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur son bölümü izleyenleri yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla izlenen son bölümden sonra Çukur 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Çukur son bölüm final sahnesinde Vartolu, Saadet'in düğününü engellemek için İdris Koçovalı'nın karşısına çıktı. Vartolu "Bir elimde umut, bir elimde mermi var. Eğer umudumu elimden alırsan sadece mermi kalır. Umudumu elimden alma baba" diyerek onu ikna etmeye çalıştı. Bu olaylar olduğu sırada Saadet ile evlendirilmek istenen Cemil, Ayşe ile Çukur'dan kaçmak istedi. Fakat bunu canı ile ödedi ve Çukur'a veda eden oldu. Çukur son bölümü haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz.

ÇUKUR'A VEDA EDEN CEMİL OLDU!

Çukur son bölümünde, Yamaç'ın koruması Cemil, İdris Koçovalı tarafından Saadet ile istemediği bir evlilik yapmak üzereyken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu düğünün olmamasını en çok isteyenlerden biri olan Cemil, son kez Ayşe'nin karşısına çıkıp kaçmayı teklif ediyor. Ne olursa olsun Ayşesiz gitmeyeceğini söyleyen Cemil'in Selim hakkında bildiklerini İdris Koçovalı'ya anlatacağını duyan Ayşe, hiç düşünmeden saksı ile Cemil'e vuruyor. Terasta yatan Cemil'i gören Selim, Ayşe'den duyduklarından sonra hiç düşünmeden Cemil'i boğuyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde Aliço aradığı adamı buldu. Aliço, Meliha Sancaklı'yı ararken Şanar Banlıdere'ye (Haldun Dormen) ulaşıyor. Kısa bir sohbetten sonra Aliço, Şaner'e Meliha'ya ne olduğunu soruyor. Meliha'ya neler olduğunu öğrenen Aliço en sonunda öldüğünü duyunca şoka giriyor. Öldürenin ise Koçovalı İdris olduğunu duyunca daha da şok oluyor.

Anıl ile ilgili her şeyi öğrendikten sonra çılgına dönen Yamaç soluğu Sena'nın yanında alıyor. Öfkesinden kendine hakim olamayan Yamaç, Sena'dan hesap soruyor. Yamaç, Sena'ya kendisine haber vermediği için ve Vartolu'dan mal aldığı için kızıyor. Bir anda ayağa kalkıp nefes nefese kalan Sena, birini öldürdüğünü söylemeye çalışırken sinir krizi geçirmeye başlıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur'daki büyük kavgadan sonra İdris, Yamaç ve Vartolu'yu kahvede karşısına dikiyor. Kavganın hesabını oğullarıdan soran İdris, tokatı basıyor. Bir daha böyle şeylerin asla olmaması gerektiğini söyleyen İdris, oğullarını kahveden kovuyor. Vartolu'yu özel olarak uyaran İdris, akşamki düğünde bir şey yapmaması gerektiğini söylüyor.


Ankara'da müthiş iddia!Ankara'da müthiş iddia!
Akşener imza sürecini sonlandırdı! İşte ulaştığı rakam!Akşener imza sürecini sonlandırdı! İşte ulaştığı rakam!
'Şansı çok büyük' dedi, alacağı oy oranını açıkladı'Şansı çok büyük' dedi, alacağı oy oranını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur son bölüm çukur 28. bölüm çukur yeni bölüm fragmanı show tv

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

İlginizi Çekebilir

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Ece Seçkin sevilen dizide!

Ece Seçkin sevilen dizide!

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Kadın 26. yeni bölüm fragmanı: Sarp sonunda gerçekleri öğrendi! (Kadın 25. son bölüm izle)

Kadın 26. yeni bölüm fragmanı: Sarp sonunda gerçekleri öğrendi! (Kadın 25. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Söz 45. son bölüm izle: İstanbul'u bekleyen büyük tehlike! (Söz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 45. son bölüm izle: İstanbul'u bekleyen büyük tehlike! (Söz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı: Faruk yaşıyor mu? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı: Faruk yaşıyor mu? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

Jet Sosyete 11. son bölüm izle: Yalıda hayalet paniği! (Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Jet Sosyete 11. son bölüm izle: Yalıda hayalet paniği! (Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm 2. fragmanı: Oya'dan tehlikeli hamle! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm 2. fragmanı: Oya'dan tehlikeli hamle! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Söz 45. yeni bölüm izle: Derman maskesini indiriyor!

Söz 45. yeni bölüm izle: Derman maskesini indiriyor!

Kadın 28. yeni bölüm 2. fragmanı: Bahar'ın durumu kötüye gidiyor! (Kadın son bölüm izle)

Kadın 28. yeni bölüm 2. fragmanı: Bahar'ın durumu kötüye gidiyor! (Kadın son bölüm izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.