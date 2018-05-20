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Çukur 30. yeni bölüm 2. fragmanı: Biz gideriz, yeter ki Çukur yerinde kalsın!

DİZİ HABERLERİ  | 20.05.2018 09:16 | Son Güncelleme

Çukur 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'de pazartesi ekrana gelen Çukur'da sezon finaline 4 bölüm kaldı. Çukur yeni bölüm fragmanında bir yandan İdris ile Vartolu, mahallede kahvaye kapatılırken Yamaç ise gemide saldırıya uğruyor. Çukur yeni bölüm fragmanında Sena'nın hastalığı ilerken Saadet'in görüntüleri acaba hamile mi diye sorduruyor. İdris'in "yeter ki Çukur yerinde kalsın" sözleri dikkat çekiyor. İşte Çukur 30. yeni bölüm 2. fragmanı...

Çukur 30. yeni bölüm 2. fragmanı: Biz gideriz, yeter ki Çukur yerinde kalsın!

Çukur 30. yeni bölüm 2. fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Pazartesi akşamlarının aksiyonu bol, gerilimi seviyesi yüksek olan Çukur'da sezon finaline 4 bölüm kala heyecan dorukta. Çukur yeni bölüm fragmanında İdris ile Vartolu'nun kahvede kapatılıyor. Yamaç ise gemide baskına uğruyor. Bu durum Yamaç'ın kafasında şüpheler oluşturuyor. Sena'nın durumu kötüye giderken Saadet'in bulantısı ise hamile mi diye merak ettiriyor. İdris ile Vartolu'nun kurtuluş sahneleri ise izleyenlerin nefesini kesiyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanları...

ÇUKUR 30. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Çukur’un 30. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. İdris’in kahvede ölümle burun buruna geldiği tanıtımda Yamaç, İdris’in rehin alındığını öğreniyor. İdris ve Vartolu’nun adamlardan kurtulmak için yaptığı hamleler heyecanı yükseltirken, ikili arasındaki buzlar eriyor mu sorusu akla geliyor. İdris’in “Bak biz gideriz yeter ki Çukur kalsın yerinde!” sözleri dikkat çekerken, Sena giderek kötüleşiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’un Pazartesi akşama gelecek 30. bölümünde soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa yaşam savaşı verir. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda yaşanan beklenmedik bir gelişme kurtulmalarını sağlar. Yaşadıkları tehlikeyi atlatan Yamaç’ın aklı Sena’da kalır. Emrah’ın tehdidi altında olan Ezgi’nin uyguladığı tedavi, Sena’yı gittikçe kötüleştirir.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşama gelecek 30. bölümünde soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa yaşam savaşı verir. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda yaşanan beklenmedik bir gelişme kurtulmalarını sağlar. Yaşadıkları tehlikeyi atlatan Yamaç’ın aklı Sena’da kalır. Emrah’ın tehdidi altında olan Ezgi’nin uyguladığı tedavi, Sena’yı gittikçe kötüleştirir. Bu sırada İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi artırır. Vartolu’nun sürpriz hamlesi, ikili arasındaki buzların eridiğini düşündürürken hapishanede yaşanan beklenmedik gelişmeler ise asıl fırtınanın yeni kopacağının sinyallerini verir. Çukur’un yeni bölümünde taşlar yerinden oynarken, adrenalin de giderek artacak.

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