Çukur 30. yeni bölüm 2. fragmanı: Biz gideriz, yeter ki Çukur yerinde kalsın!

Çukur 30. yeni bölüm 2. fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Pazartesi akşamlarının aksiyonu bol, gerilimi seviyesi yüksek olan Çukur'da sezon finaline 4 bölüm kala heyecan dorukta. Çukur yeni bölüm fragmanında İdris ile Vartolu'nun kahvede kapatılıyor. Yamaç ise gemide baskına uğruyor. Bu durum Yamaç'ın kafasında şüpheler oluşturuyor. Sena'nın durumu kötüye giderken Saadet'in bulantısı ise hamile mi diye merak ettiriyor. İdris ile Vartolu'nun kurtuluş sahneleri ise izleyenlerin nefesini kesiyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanları...

ÇUKUR 30. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Çukur’un 30. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. İdris’in kahvede ölümle burun buruna geldiği tanıtımda Yamaç, İdris’in rehin alındığını öğreniyor. İdris ve Vartolu’nun adamlardan kurtulmak için yaptığı hamleler heyecanı yükseltirken, ikili arasındaki buzlar eriyor mu sorusu akla geliyor. İdris’in “Bak biz gideriz yeter ki Çukur kalsın yerinde!” sözleri dikkat çekerken, Sena giderek kötüleşiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.