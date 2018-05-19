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Çukur 30. yeni bölüm fragmanındaki inanılmaz hata gözlerden kaçmadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2018 15:54 | Son Güncelleme

Çukur 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa, yaşam savaşı verirken sürpriz bir gelişmeyle hayatları kurtuluyor. Fakat İdris Koçovalı ile Vartolu esir alınıyor ve ölümle burun buruna geliyor. Öte yandan yayınlanan fragmandaki hata ise seyircinin gözünden kaçmıyor.

Çukur 30. yeni bölüm fragmanındaki inanılmaz hata gözlerden kaçmadı!

Pazartesi günleri reytinglerde zirveyi kimseye bırakmayan Çukur dizisinin 30. bölüm fragmanı yayılandı. Çukur yeni bölümde İdris Koçovalı ve Vartolu, kahvehanede rehin alınıyor. İkili ölümle burun buruna gelirken, kurtulup kurtulamayacakları ise merak konusu...

İNANILMAZ HATA

Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa soğuk hava deposunda mahsur kalıyor. 4'lü nasıl kurtulacaklarını düşünürken sürpriz bir gelişme yaşanıyor ve hayatları kurtuluyor. Yayınlanan fragmandaki inanılmaz hata ise gözlerden kaçmıyor. Yamaç, gemide Nazım'ın adamıyla çatışıyor. Çatışma esnasından Yamaç, adamın hem ayağına hem de yüzüne kurşun sıkıyor. Fakat, adamın ne ayağındaki çizmeye ne de yüzüne hiçbir şey olmuyor.

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Çukur çekim hatası

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