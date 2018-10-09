Çukur 37. son bölüm izle: Karakuzular'dan büyük oyun! (Çukur 2. sezon 5. bölümden ilk sahne)

Çukur 37. son bölümü dün akşam yine nefesleri kesti ve Show TV başına topladı. Şok eden final sahnesi sonrası ise Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Çukur son bölümde nefeslerin tutulduğu büyük yüzleşme gerçekleşti. İdris, karşısına çıkan Selim'i ilk önce tokadı ile yere devirdikten sonra defalarca tekmeledi ve ondan öfkesini çıkarmaya çalıştı. Çukur 37. bölüm final sahnesi ise Vartolu, Yamaç ve Cumali için tam bir şok oldu. Çukur'u geri almak için yola çıkan ekip, Karakuzular tarafından oyuna getirildiklerini anladıkları zaman büyük şok geçirdiler. Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde ise duygusal anlar yaşandı. Çukur son bölüm izleme bağlantısı ile özel sahneler haberimizde.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. İdris’in kapıyı açınca karşısında Aliço’yu bulduğu tanıtımda ikilinin duygu yüklü buluşması dikkat çekiyor. İdris, Aliço’yu içeri alırken, uzaktan onları izleyen Selim’in yüzüne kapıyı kapatıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 4. bölümünde Yamaç bir yandan Cumali-Vartolu arasındaki gerilimi azaltmaya çalışırken, bir yandan da Çukur’u yeniden kazanmak için Çukur’dakilerin yardımını istedi. Çukur’dakilerin desteğini alamayan Yamaç, Vartolu ve Cumali güçlerini birleştirerek hedefleri uğruna harekete geçti. Saldırıdan sonra mahalleye Karaca ile geri dönen Ayşe, Çeto’nun karşısına çıktı.