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Çukur 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali'den Vartolu'ya 'Veled-i zina' şoku!

DİZİ HABERLERİ  | 02.10.2018 01:14 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 37. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında Cumali ve Vartolu arasında hesaplaşma oluyor. Vartolu kendini tanıtarak 'Ben Salih Koçovalı' diyor. Salih’e Cumali’nin yanıtı sert oluyor. Cumali’nin “Biz her veled-i zinaya Koçovalı deseydik işimiz vardı!” sözlerinin dikkat çektiği sahnede Yamaç, Cumali’yi durduruyor. İşte Çukur 37. yeni bölümden ilk sahne...

Çukur 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali'den Vartolu'ya 'Veled-i zina' şoku!

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Cumali ve Salih’in hesaplaştığı tanıtımda kendini tanıtan Salih’e Cumali’nin yanıtı sert oluyor. Cumali’nin “Biz her veled-i zinaya Koçovalı deseydik işimiz vardı!” sözlerinin dikkat çektiği sahnede Yamaç, Cumali’yi durduruyor. Vartolu’nun “Sen benim anama küfrediyorsun, bu beğenmediğin Yamaç anamın mezarını yaptırıyor. Hanginiz daha delikanlı?” sözleri üzerine sinirlenen Cumali’nin yaşattığı gergin dakikalar heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR 2. SEZON 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 3. bölümünde Cumali ve Yamaç’ın karşı karşıya geldiği anlarda Yamaç’ın yaptırdığı Çukur dövmesini gören Cumali şaşkınlık yaşadı. Çukur’u geri almaya kararlı olan Yamaç’a yardım edeceğini söyleyen Cumali, Yamaç’ın planı işe yaramazsa kendi bildiğini yapacaktı. İdris ve Sultan’ın yaşadığını öğrendiğimiz bölümde, yaralarını sarmaya çalışan Vartolu’nun tanıştığı gizemli kişi Behlül, onu derinden etkiledi. Vartolu Behlül’ün, Kahraman’a yapılan silahlı saldırıda karısını ve çocuğunu kaybettiğini öğrendi. Çukur’dakilerin serbest bırakılmasına karşılık teslim olacaklarını Karakuzulara söyleyen Yamaç, planını uygulamaya başladı. Mahsun Yamaç’ın tuzağına düşerken, Çeto öfkeden deliye döndü. Aliço’nun yardımıyla Vartolu’yu bulan Yamaç, Çukur’u geri almak için ondan yardım istedi. İki kardeş el ele verirken Yamaç, Vartolu ve Cumali’nin buluştuğu final sahnesi merakı arttırdı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 8 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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