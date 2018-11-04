Çukur 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Karakuzular ve Koçovalılar harekete geçiyor! 'Kurt sürüye gece iner'

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 8. bölümünde Aliço’nun yardımıyla Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, Vartolu’yla da kafa kafaya verip Karakuzulara karşı yeni planlar yapacak. Selim’in yıllardır merak ettiği soru, İdris’i geçmişe götürecek. Baba-oğul arasındaki yüzleşmede İdris, Meliha ile ilgili itiraflarda bulunacak. İkilinin karşı karşıya geleceği an ise merakla beklenecek. Celasun, Ayşe ve Karaca, her yerde Akşın’ı ararken; başına açılan dertler Celasun’u köşeye sıkıştıracak. Sena, Karaca’nın yardım isteğini ve Akşın’la ilgili durumları Yamaç’la paylaşacak. Cumali yine Yamaç’ı dinlemeyip kendi bildiği yoldan giderken Celasun’un kendini içinde bulacağı oyun, Koçovalılar ve Karakuzular arasındaki mücadeleyi etkileyecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

