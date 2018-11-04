MAGAZİN

Çukur 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Karakuzular ve Koçovalılar harekete geçiyor! 'Kurt sürüye gece iner'

DİZİ HABERLERİ  | 04.11.2018 20:19 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 41. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Çukur'un Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 2. sezon 8. yeni bölümünde, Koçovalılar ve Karakuzular harekete geçerken, Cumali’nin Celasun’a, “Kurt sürüye gece iner!” sözleri dikkat çekiyor. Dövüş sahnelerinin heyecanı yükselttiği, büyük mücadelenin başladığı tanıtımda İdris, Meliha’yı anıyor. İdris’in “Bir insan kendini bile isteye, gözünü bile kırpmadan uçurumdan aşağı atar mı?” sözleri merak uyandırıyor.

Çukur 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Karakuzular ve Koçovalılar harekete geçiyor! 'Kurt sürüye gece iner'

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 8. bölümünde Aliço’nun yardımıyla Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, Vartolu’yla da kafa kafaya verip Karakuzulara karşı yeni planlar yapacak. Selim’in yıllardır merak ettiği soru, İdris’i geçmişe götürecek. Baba-oğul arasındaki yüzleşmede İdris, Meliha ile ilgili itiraflarda bulunacak. İkilinin karşı karşıya geleceği an ise merakla beklenecek. Celasun, Ayşe ve Karaca, her yerde Akşın’ı ararken; başına açılan dertler Celasun’u köşeye sıkıştıracak. Sena, Karaca’nın yardım isteğini ve Akşın’la ilgili durumları Yamaç’la paylaşacak. Cumali yine Yamaç’ı dinlemeyip kendi bildiği yoldan giderken Celasun’un kendini içinde bulacağı oyun, Koçovalılar ve Karakuzular arasındaki mücadeleyi etkileyecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Jet Sosyete dizisi yeni bölümde O Ses Türkiye sürprizi!Jet Sosyete dizisi yeni bölümde O Ses Türkiye sürprizi!
Erkenci Kuş'ta Gülben Ergen sürprizi! Erkenci Kuş'ta Gülben Ergen sürprizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur 41. yeni bölüm izle çukur 41. yeni bölüm fragman çukur yeni bölüm

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da İlyas, Hızır Çakırbeyli'nin yerini mi alıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da İlyas, Hızır Çakırbeyli'nin yerini mi alıyor?

Jet Sosyete dizisi yeni bölümde O Ses Türkiye sürprizi!

Jet Sosyete dizisi yeni bölümde O Ses Türkiye sürprizi!

Erkenci Kuş'ta Gülben Ergen sürprizi!

Erkenci Kuş'ta Gülben Ergen sürprizi!

Şahin Tepesi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Şahin Tepesi oyuncu kadrosu ve konusu! 1. yeni bölüm fragmanı izle

Şahin Tepesi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Şahin Tepesi oyuncu kadrosu ve konusu! 1. yeni bölüm fragmanı izle

Aşk ve Mavi 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Elmas'ı öldürüyor mu? Yaman'ın dönüşü konağı karıştırdı!

Aşk ve Mavi 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Elmas'ı öldürüyor mu? Yaman'ın dönüşü konağı karıştırdı!

Kızım 7. son bölümde ağlatan final sahnesi! Öykü'nün hastalığının belirtileri ortaya çıktı mı? Kızım 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızım 7. son bölümde ağlatan final sahnesi! Öykü'nün hastalığının belirtileri ortaya çıktı mı? Kızım 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.