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Böylesi görülmedi! Akrabalarına kızdı, iş yerine o pankartları astı! "Akrabalarım olmayınca her şeyin sahibi oldum"

15.05.2024 22:01
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Adana’da bir kişi akrabalarından zarar görünce açtığı iş yerine, ‘Akrabalarımız giremez’ ve ‘Akrabalarım oturamaz’ dövizleri astı. İş yeri sahibi Şahin Ataban (40) “Ne gelirse akrabadan gelir derler. Akrabalarım olmayınca her şeyin sahibi oldum” dedi.

Böylesi görülmedi! Akrabalarına kızdı, iş yerine o pankartları astı! "Akrabalarım olmayınca her şeyin sahibi oldum"

Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Şahin Ataban, Sinanpaşa Mahallesi’nde 3 sene önce sıkma ve ev yemekleri satmak için küçük bir iş yeri açtı. Ancak iddiaya göre Ataban’ın akrabaları iş yerini sürekli zabıtaya şikayet edip Ataban’ın iş yapmasını engelledi.

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Akrabalarıyla sürekli sorunlar yaşayan Ataban, en sonunda akrabalarıyla görüşmemeye başladı. Ayrıca Ataban, iş yerinin girişine ‘Akrabalarım giremez’ ve ‘Akrabalarım oturamaz’ dövizleri astı. Dövizleri görenler ise fotoğrafını çekip sosyal medyada ve aile gruplarında paylaşmaya başladı.

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"AKRABALARINIZLA GÖRÜŞMEYİN"

Şahin Ataban, “Ne gelirse akrabadan gelir derler. Yabancıdan bir sorun gelmez. Akrabalarım olmayınca her şeyin sahibi oldum. Ben su satarak bu işlere başladım ve kendi iş yerimi açtım. Akrabalarım beni gördükçe su satıyorum diye küçümsediler. Rabbim onları ters çevirdi ve bana böyle bir yer nasip etti. İnsanlara tavsiyem akrabalarınızla görüşmeyin” ifadelerini kullandı.

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"DAHA BÜYÜK YAZI ASACAĞIM"

Hiçbir akrabasından yardım göremediğini anlatan Ataban, “Amcamın çocuklarının durumu çok iyiydi ama bana hiç yardımcı olmadılar. Buraya gelmeyen kalmadı. Vergi dairesi, polis, zabıta hepsi geldi. Ben burada ekmeğimin peşindeyim. Ben de en sonunda böyle bir yazı astım, akrabalarım da bunu gördüler. Eğer Allah nasip ederse daha büyük bir yer açarsam daha büyük yazı asacağım” diye konuştu.

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Öte yandan Şahin Ataban, yazıyı görenler tarafından olumlu tepkiler aldığını da belirtti.

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Yazıyı görüp şaşıran müşterilerden Mustafa Coşkuner, “Benim bildiğim akraba akrabaya destek verir ama bu adam demek zarar görmüş. Haklı da olabilir” dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana akraba
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