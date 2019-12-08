Çukur 79. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Kemal öldü mü? Uğur Yıldıran ayrıldı mı?

Çukur’a kardeşini almaya giren Azer karşısında beklemediği birini bulacak. Aliço’nun yardımıyla Çukurlu kadınları kurtarmaya giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaşacak. Kardeşine karşılık Çukur’dan Kemal’i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması merakla beklenecek.

Kemal'in beklenmedik ölümüyle, başarılı oyuncu Uğur Yıldıran da diziye veda ediyor.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 3. sezon 12. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Çukur'da Yamaç Azer'in tuzağna düşüyor. Azer’i karşısında bulan Yamaç elindeki silahları atarak adeta ölüme yürüyor. Ancak Yamaç'ı kurtarmak için araya giren Kemal, Azer tarafından sırtından vuruluyor. Kemal’in vurulmasıyla büyük bir şok yaşayan Yamaç, kollarında tuttuğu Kemal’in “Kardeş miyiz, can mıyız, tek miyiz!” sözleri üzerine gözyaşlarına hakim olamıyor.

Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet’in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırtacak. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu’yla Yamaç’ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşatacak. Çukur’un en sevilen karakterlerinden birinin sürpriz bir şekilde Çukur’a veda edeceği bölüm nefesleri kesecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!

