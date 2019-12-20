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Çukur 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Cumali öldü mü? Yamaç'a Karaca darbesi!

DİZİ HABERLERİ  | 20.12.2019 21:50 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 81. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde, Azer'in adamları tarafından Selim ve Yamaç'ın gözleri önünde vurulan Cumali Koçovalı, hastanede yaşam savaşı veriyor. Peki Çukur'da Cumali ölüyor mu? İntikam için Azer'in evini basan Koçovalılar ise karşılarında Karaca'yı görünce büyük şok yaşıyor. İşte Çukur 81. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 23 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 3. sezon 14. yeni bölümünden merakla beklenen yeni bölüm fragman yayınlandı. Cumali’nin vurulduğu haberinin mahallede hızla yayıldığı tanıtımda ailesini kaybetmek istemeyen Sultan, Yamaç’ın karşısına çıkıyor.

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Cumali hastanede yaşam savaşı verirken, harekete geçen Koçovalılar karşılarında Karaca’yı buluyor.

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekleyecek. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca’yı bulacak. Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışacak.
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Bütün bunlardan habersiz Almanya’da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye atacak.

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Cumali’nin hayati tehlikesi sürerken, Yamaç’ın düşmanlarıyla hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

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Yaşanan aksiyon dolu gelişmeler sonucu Yamaç sonunda kendisini kurtaranın kim olduğunu öğrenecek.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 13. bölümünde Yamaç’ın önüne atlayarak kendini feda eden Kemal, Azer’in kurşunlarının hedefi olmuştu. Apar topar hastaneye kaldırılan Kemal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Kemal’in ölüm haberi hastane önünde bekleyen Çukur halkını yasa boğdu.

Ferhat, Azer’in yerini bildiğini söyleyince Yamaç, Kemal’in intikamını almak için harekete geçti. Kemal’in ölümüyle büyük bir acı yaşayan Yamaç’ı kimse tutamadı. Öfkeden deliye dönen Yamaç, Azer’in gözleri önünde kardeşi Kadir’i öldürdü.

Koçovalılar Kemal’in ölümüyle perişan olurken, kardeşini kaybeden Azer İstanbul’un ağabeylerini toplayarak Çukur’un karşısına daha güçlü çıkmak istedi. Mahalleye gelen Reşit Feyzullah, Azer’in herkesi yanına topladığını Koçovalılara söyledi. Vartolu ve Medet, İdris Koçovalı’nın katilini öğrenmek için Ziya’nın arkasından Berlin’e gitti. İkili karşılarına çıkan Yunus’un yardımıyla Ziya’yı buldu. Babasının katilini öğrenmesi için Alman birine iş yapması gereken Vartolu harekete geçti. Azer ve ortaklarıyla ilgili bilgi almak için Reşit Feyzullah ile görüşmeye giden Yamaç, Selim ve Cumali çıkışta büyük bir sürprizle karşılaştı. Kardeşi Kadir’in ölümüyle Çukur’a ait her yeri basarak mücadeleyi daha da şiddetli hale getiren Azer, Yamaç ve Selim ile Cumali'ye pusu kurdu. Yamaç’ın kardeş acısını yaşamasını isteyen Azer, Yamaç’ın gözleri önünde Cumali’yi vurdurttu. Cumali’ye ne olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

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