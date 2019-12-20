Çukur 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Cumali öldü mü? Yamaç'a Karaca darbesi!

Yaşanan aksiyon dolu gelişmeler sonucu Yamaç sonunda kendisini kurtaranın kim olduğunu öğrenecek.

Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekleyecek. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca’yı bulacak. Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 13. bölümünde Yamaç’ın önüne atlayarak kendini feda eden Kemal, Azer’in kurşunlarının hedefi olmuştu. Apar topar hastaneye kaldırılan Kemal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Kemal’in ölüm haberi hastane önünde bekleyen Çukur halkını yasa boğdu.

Ferhat, Azer’in yerini bildiğini söyleyince Yamaç, Kemal’in intikamını almak için harekete geçti. Kemal’in ölümüyle büyük bir acı yaşayan Yamaç’ı kimse tutamadı. Öfkeden deliye dönen Yamaç, Azer’in gözleri önünde kardeşi Kadir’i öldürdü.

Koçovalılar Kemal’in ölümüyle perişan olurken, kardeşini kaybeden Azer İstanbul’un ağabeylerini toplayarak Çukur’un karşısına daha güçlü çıkmak istedi. Mahalleye gelen Reşit Feyzullah, Azer’in herkesi yanına topladığını Koçovalılara söyledi. Vartolu ve Medet, İdris Koçovalı’nın katilini öğrenmek için Ziya’nın arkasından Berlin’e gitti. İkili karşılarına çıkan Yunus’un yardımıyla Ziya’yı buldu. Babasının katilini öğrenmesi için Alman birine iş yapması gereken Vartolu harekete geçti. Azer ve ortaklarıyla ilgili bilgi almak için Reşit Feyzullah ile görüşmeye giden Yamaç, Selim ve Cumali çıkışta büyük bir sürprizle karşılaştı. Kardeşi Kadir’in ölümüyle Çukur’a ait her yeri basarak mücadeleyi daha da şiddetli hale getiren Azer, Yamaç ve Selim ile Cumali'ye pusu kurdu. Yamaç’ın kardeş acısını yaşamasını isteyen Azer, Yamaç’ın gözleri önünde Cumali’yi vurdurttu. Cumali’ye ne olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.