Çukur 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç'a ne oldu? Selim ve Cumali'yi yıkan sözler: Başınız sağolsun

Çukur dizisinin 27 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan 85. yeni bölümünden nefes kesen bir fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde, Ercüment'in tuzağına düşen Yamaç'a ne olduğu sorusu yanıt bulacak. Elinde Yamaç’ın yüzüğünü tutan Çağatay’ın, Mahsun ve Yücel’e sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Çukur’a gelen Fatih, Yamaç’ın yüzüğünü Selim’e teslim ediyor. Her yerde Yamaç’ı arayan Selim’in korku dolu gözlerle yüzüğe baktığı anlarda sinirlerine hakim olamayan Cumali, Fatih’e saldırmaya çalışıyor.

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur Pazartesi akşamı 3. sezonun 18. bölümüyle ekrana gelecek. Selim ve Cumali, Çağatay’dan gelen paketle birlikte dehşete düşecek. İkili, Yamaç’la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay’a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler. Çağatay’ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur’u zor durumda bırakacak. Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalacak. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın olacak. Çukur’dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer’i bulacak.Vartolu ve Mahsun’un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur’da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olacak.