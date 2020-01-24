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Çukur 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç'a ne oldu? Selim ve Cumali'yi yıkan sözler: Başınız sağolsun

DİZİ HABERLERİ  | 24.01.2020 22:32 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 85. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Her yerde Yamaç’ı arayan Selim’in korku dolu gözlerle yüzüğe baktığı anlarda sinirlerine hakim olamayan Cumali, Fatih’e saldırmaya çalışıyor. Heyecanın giderek yükseldiği tanıtımda “Başınız sağolsun” sözleri ve Selim’in gözyaşları, “Yamaç öldü mü?” sorusunu akla getiriyor. İşte Çukur 85. yeni bölüm fragmanı.

Çukur dizisinin 27 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan 85. yeni bölümünden nefes kesen bir fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde, Ercüment'in tuzağına düşen Yamaç'a ne olduğu sorusu yanıt bulacak. Elinde Yamaç’ın yüzüğünü tutan Çağatay’ın, Mahsun ve Yücel’e sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Çukur’a gelen Fatih, Yamaç’ın yüzüğünü Selim’e teslim ediyor. Her yerde Yamaç’ı arayan Selim’in korku dolu gözlerle yüzüğe baktığı anlarda sinirlerine hakim olamayan Cumali, Fatih’e saldırmaya çalışıyor.

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur Pazartesi akşamı 3. sezonun 18. bölümüyle ekrana gelecek. Selim ve Cumali, Çağatay’dan gelen paketle birlikte dehşete düşecek. İkili, Yamaç’la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay’a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler. Çağatay’ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur’u zor durumda bırakacak. Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalacak. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın olacak. Çukur’dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer’i bulacak.Vartolu ve Mahsun’un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur’da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

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